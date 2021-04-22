Знаки Зодиака: самые популярные заблуждения и факты(2)
Саму астрологию часто называют заблуждением и модной тенденцией. Естественно, астрологический сайт с этим не согласен и утверждает, что это древняя наука, которая демонстрирует, что звезды действительно формируют людей такими, какие они есть. Ну да не будем тут разводить споры — просто пройдемся по знакам.
Овен
Многие думают, что Овны — это люди, которые вечно ищут конфликта, ведут себя вызывающе. Это совершенно не так. Просто они крайне импульсивны, поэтому порой кажется, что они полны агрессии. На самом же деле, для того, чтобы конфликт произошел, нужно спровоцировать Овна. В долгу он не останется.
Телец
Неизвестно, откуда пошел миф о том, что Тельцы ненавидят работать. Они ненавидят работу, которая их раздражает. Все остальное они способны делать на ура. Конечно, если такому человеку нравится валяться на диване и ничем не заниматься, то такая работа для него была бы идеальной.
Близнецы
Близнецов называют двуличными, но в подавляющем большинстве случаев это почему-то намек на обман, хитрость, ложь, лицемерие. В этих людях словно живет две личности, и это чистая правда, но не всегда эти личности плохие. Это не двуличность, а двойственность характера, что является кардинально разными понятиями.
Рак
Многие думают, что Раки — это люди, которым нужна только семья. Будто вся их жизнь — это брак, дети и дом. На самом деле, это, конечно же, не так. Ракам очень важны друзья, развлечения и работа. Счастье в семье и в любви — это лишь дополнительный и очень приятный бонус, которым они дорожат.
Лев
Львов все называют эгоистами. Да, они самовлюбленные. Да, они думают о себе, но делают это в меру. Если их попросить о чем-то важном, они вас ни в коем случае не подведут. Это великолепные друзья, которые умеют хранить тайны и протягивают руку помощи в нужный момент.
Дева
Во многих гороскопах Дев называют скучными людьми. Да, они не любят громких вечеринок, но это не значит, что они вовсе не умеют отдыхать. Просто они делают это довольно спокойно и размеренно, с правильными людьми, в правильное время и в правильном настроении.
Весы
Весы кажутся всем легкомысленными и неверными. На самом же деле все совсем не так. Просто они обожают общение и не боятся принимать комплименты и делать их другим людям. В этом их суть и натура. В них много искренности и любви, которой они обожают делиться с окружающими.
Скорпион
Скорпионов представляют вечно какими-то антагонистами, наполненными злобой, ревностью и жадностью. Само собой, это не так. Скорпионы в большинстве случаев являются очень добрыми и отзывчивыми людьми. Они могут быть жестокими, но только с теми, кто этого заслужил.
Стрелец
Стрельцов вечно описывают как людей, которые никогда не грустят и обладают нескончаемыми запасами энергии. Это совсем не так, ведь им тоже свойственно уставать. Порой они не желают в моменты усталости и апатии ни с кем разговаривать. Это нормально, ведь они тоже люди, а не роботы, как думают многие.
Козерог
Козерогов описывают как замкнутых людей, но это неверно. Они обожают общение и разговоры по душам, но далеко не со всеми. Они предпочитают общаться только с самыми близкими и проверенными людьми. Козероги боятся, что кто-то окажется не совсем честным и открытым с ними, поэтому они так осторожны.
Водолей
Водолеев многие называют бессердечными. Считается, что у них на уме лишь выгода и азарт. На самом деле, это заблуждение. Они не демонстрируют свои эмоции кому попало. В душе они очень ранимые, чувствительные, добрые. Им нравится работать и заниматься делами, но они никогда не упустят возможности побыть с друзьями.
Рыбы
Рыб называют безответственными, и в этом есть доля правды. Еще их называют очень креативными людьми. Но не стоит думать, что Рыбы больше ни на что не годны. В действительности эти люди способны на очень многое. У них гораздо больше талантов, чем у большинства.