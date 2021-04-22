Знаки Зодиака: самые популярные заблуждения и факты

Саму астрологию часто называют заблуждением и модной тенденцией. Естественно, астрологический сайт с этим не согласен и утверждает, что это древняя наука, которая демонстрирует, что звезды действительно формируют людей такими, какие они есть. Ну да не будем тут разводить споры — просто пройдемся по знакам.

Овен

Многие думают, что Овны — это люди, которые вечно ищут конфликта, ведут себя вызывающе. Это совершенно не так. Просто они крайне импульсивны, поэтому порой кажется, что они полны агрессии. На самом же деле, для того, чтобы конфликт произошел, нужно спровоцировать Овна. В долгу он не останется.

Телец

Неизвестно, откуда пошел миф о том, что Тельцы ненавидят работать. Они ненавидят работу, которая их раздражает. Все остальное они способны делать на ура. Конечно, если такому человеку нравится валяться на диване и ничем не заниматься, то такая работа для него была бы идеальной.

Близнецы

Близнецов называют двуличными, но в подавляющем большинстве случаев это почему-то намек на обман, хитрость, ложь, лицемерие. В этих людях словно живет две личности, и это чистая правда, но не всегда эти личности плохие. Это не двуличность, а двойственность характера, что является кардинально разными понятиями.

Рак

Многие думают, что Раки — это люди, которым нужна только семья. Будто вся их жизнь — это брак, дети и дом. На самом деле, это, конечно же, не так. Ракам очень важны друзья, развлечения и работа. Счастье в семье и в любви — это лишь дополнительный и очень приятный бонус, которым они дорожат.

Лев

Львов все называют эгоистами. Да, они самовлюбленные. Да, они думают о себе, но делают это в меру. Если их попросить о чем-то важном, они вас ни в коем случае не подведут. Это великолепные друзья, которые умеют хранить тайны и протягивают руку помощи в нужный момент.

Дева