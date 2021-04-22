Илья Резник разоблачил обман на шоу “Маска”

“Артисты так микрофон там держат, что нет ощущения, что они живьем поют. Как им в таких костюмах и в масках живьем петь? Там ко рту и микрофон не поднести! Но передача нарядная. Есть кураж какой-то! Это интересно”, — цитирует звездe Собеседник.Ru.

Ранее режиссер-постановщик номеров раскрыл секреты закулисья. “На площадке на звезд нахлобучили по 10-20 килограммов сверху. Кто-то видел только в пол, кто-то в бок… Периодически всем звездам в масках становилось плохо — у кого-то работали встроенные вентиляторы, у кого-то нет… Понятно, что пока три шажочка сделаешь по сцене, надышишь углекислый газ, нагреют софиты — парилка ужасная. Участники, конечно, трудяги. А представьте, когда танцевальные номера!”, — цитирует “СтарХит” Антона Давыденко.

Артисты, по его словам, просят перерыв, чтобы продышаться. “Если совсем худо себя ощущали, то вместо маски надевали козырек, который полностью закрывал лицо. Конечно, случались моменты, когда никаких сил не хватало”, — добавил Давыденко.

А до этого другой обман подметил Станислав Садальский, сравнив габариты Иосифа Пригожина, который скрывался за маской Ананаса, с габаритами самого Ананаса на выступлении. Оказалось, что продюсер… больше своего костюма. Из этого Стас сделал вывод, что во время выступлений звезд в костюмах просто подменяют дублеры, а сами звезды наряжаются только перед тем, как “разоблачиться”. В эту нехитрую теорию вполне “ложится” и догадка Резника о фонограмме.