В Youtube начался показ любительского сериала по роману Сергея Лукьяненко

Роман “Осенние визиты” Сергей Лукьяненко написал еще до “Ночного дозора” — в 1996 году, а вышел он в 1998-м. В основе сюжета — фантастически-мистическая история о контакте землян с Визитерами, некими психологическими двойниками людей. Прототипами, представляющими разные стороны жизни человечества: Сила, Знание, Власть, Добро, Развитие и Творчество; они отражают темную сущность и образуют альянсы для достижения целей. В определенный момент в борьбу за определение вектора развития человечества вступает Тьма.

Снять фильм по произведению захотела группа фанатов писателя из Владивостока, которая обратилась к Лукьяненко с просьбой разрешить сделать мини-сериал по “Осенним визитам”, и автор был благосклонен. За работу взялся режиссер Георгий Саенко, которого пригласила компания Cinema Code Production (при поддержке группы компаний DZ Systems).

“Меня впечатлил их энтузиазм, и то, что они вообще взялись за эту книгу, — признался Сергей Лукьяненко. — “Осенние визиты” я написал четверть века назад. Но это, по-прежнему, — актуальный сюжет, роман про наши дни, в нем все животрепещущее, этот текст продолжает “цеплять”. Среди моих книг он стоит особняком: это наша реальность, минимум фантастических элементов. Но снимать по ней фильм режиссеры не брались, потому что книга социальная и очень живая. И вот ребята решили рискнуть, и я понял, что тут вопрос не денег, не гонорара, а вопрос принципа, чтобы эта книга увидела свет”.

“Осенние визиты” вышли весной — в апреле текущего года, сериал нельзя назвать категорически дословной экранизацией романа Лукьяненко: помимо значительного пласта фантастики в нарратив вписаны элементы психологической драмы, триллера и даже детектива. Примерно так, по словам, Лукьяненко и замышлялся роман. Место действия перенесли из Москвы во Владивосток — на народных началах там и снимают ленту.