ВИДЕО | Рекордсменка простилась с самыми длинными в мире волосами

Рекорд по самым длинным волосам среди подростков девушка установила в 2018 году. Тогда ей было 16 лет, а длина ее волос составляла 170,5 см.

Последние замеры, сделанные в июле 2020 года, показали, что волосы индианки достигли длины 200 см. Тогда же Пател подтвердила свое достижение двухлетней давности. Всего на счету девушки три подтвержденных рекорда.

Пател рассказала, что перестала стричься в шестилетнем возрасте из-за неудачного опыта в парикмахерской. И только спустя 12 лет она смогла подпустить к своей голове человека с ножницами.

Свои отрезанные волосы девушка передала в музей. Вес ее отстриженной косы составил 266 г.