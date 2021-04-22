Пожилая миллионерша попалась на удочку мошенников и лишилась почти всех денег

Длительный развод начался с того, что бабушке позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов Китая. Они напугали женщину тем, что якобы её персональные данные были использованы для совершения преступлений на территории Китая.

Потом злоумышленники потребовали перевести деньги на счета следователей, чтобы проверить, каким путём нажито состояние пожилой дамы. После проведения "расследования" ей было обещано вернуть деньги. Поэтому в период с августа 2020 года по январь 2021 года женщина посредством 11 транзакций перевела 255 миллионов гонконгских долларов (27 млн евро) на 3 счёта. Кстати, для одной из транзакций мошенник сопровождал старушку в банк. В марте женщина поняла, что её обманули, и обратилась в настоящие правоохранительные органы. По горячим следам полицейские успели заморозить счёт, на котором оставалось 9 миллионов гонконгских долларов (965 761 евро).