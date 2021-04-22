Студентка обвинила юмориста Морозова в изнасиловании

То, в чем обвиняют Александра, далеко от комедии. Мужчина, который всегда казался безобидным и располагающим к себе, вдруг был замечен в столичном отеле с девушкой — об этом свидетельствует видео, с которым в студию “Прямого эфира” пришла Елизавета Еременко.

На снятом ролике видно, что Александр толкает на кровать девушку — что было дальше неизвестно. Елизавета уверяет: она всегда интересовалась комиком и хотела с ним серьезных отношений, поэтому была на седьмом небе, когда мужчина пригласил ее на ужин в отель.

В студии начали звучать возмущения. Публика недоумевала, почему Елизавета, которая до встречи с Александром была девственницей, согласилась пойти с незнакомым мужчиной в отель — место с определенным флером. Еременко твердо заявила, что ни место, ни одежда, ни поведение не являются поводом или оправданием изнасилования. И поспорить с этими тезисами действительно нельзя.

Гостей студии также удивило то, что девушка записала видео, которое по какой-то случайности было снято с идеального ракурса. Само собой, у публики закрались сомнения, но Елизавета заверила: поставила заряжаться телефон, а камера включилась случайно.

Другие доказательства также были приняты приглашенными экспертами в штыки — девушка пошла в травмпункт лишь спустя неделю после инцидента. Елизавета принялась кричать и топать ногами, защищая свою позицию: она боялась и не хотела столкнуться с общественным порицанием.

Отстоять свою честь Александру почти не представлялось возможным: девушка все время кричала и перебивала юмориста. Но кое-что сказать ему все же удалось. Он действительно общался с девушкой и находился с ней в отеле. Видео, которое прервалось на самом интересном моменте, доказывает, что, когда Александр вышел в домашнем халате, Елизавета уже ждала его обнаженной.