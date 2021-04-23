23.04.2021, 12:43
Европутешествие по Германии с программой „Стиль Жизни”
в воскресенье 25 апреля в 11:00 23:55 а на канале 3+!
В самый разгар осеннего сезона мы продолжаем увлекательные и захватывающие путешествия, поэтому в этом выпуске программы “Стиль Жизни с Анатолием Эйном”
Отправимся в путешествие в столицу Германии прекрасный город Берлин!
Нас ждет прогулка и самые интересные достопримечательности! Поговорим о гастрономическои искусстве и модной инудстрии!
Авторская передача “Стиль Жизни” дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!