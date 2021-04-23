Таллиннская группа Mess-Mend презентует свой первый сингл

Музыканты записали альбом, его выход запланирован на май 2021-го года. Сегодня можно услышать сингл Never Do The Same, который призван стать первой боевой ласточкой в череде последующих хитов.

"Как будто в нас самих ничего не изменилось с последнего концерта. Мы по-прежнему бодры и готовы играть много и завоёвывать места в хит-парадах. Мы не ворошим прошлое, но уверенно смотрим в будущее. Наша музыка не имеет возрастных рамок – она и для тех, кто постарше и для молодёжи, мы также следим за мировыми тенденциями современной гитарной музыки" – говорит лидер группы Антон Горчаков.

Работа над новым альбомом длилась больше года и теперь настало время выхода из тени для знакомства со слушателями.

"Группа Mess-Mend планирует масштабную кампанию по вынесению своих произведений на суд широкой аудитории посредством радио и других медиа-каналов. Активная концертная деятельность начнётся после снятия ограничений на проведение мероприятий и при появлении возможностей выездов за рубеж." – отметил директор коллектива Юрий "Юрбан" Новиков.

Слушайте группу Mess-Mend с песней Never Do The Same по ссылке на ресурсе Soundcloud и совсем скоро на всех известных платформах.