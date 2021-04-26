"Травят весь район": житель Ласнамяэ возмущен "общественным туалетом" прямо за углом "Гросси"

“25 лет назад я лично получил письменное подтверждение от заведующего коммунального департамента Велло Кару, что в течение года это все будет обустроено”, — говорит Михаил.

“А дело в том, что падают деревья, посмотрите, сколько пней спиленных. Это уже за 25 лет выросли новые деревья. Гибнет природная зона”, — возмущенно добавляет мужчина.

Помимо того, что деревья сами по себе находятся в ужасном состоянии, они также могут быть потенциально опасными для тех, кто будет гулять в этой, так сказать, роще. Но у Михаила есть ещё и претензии по благоустройству микрорайона:

“Травят весь район! Направление западных, северо-западных ветров — все задувает сюда. Все жители говорят в один голос: уберите, невозможно открыть окно”.

Если две предыдущие проблемы, скажем так, неосязаемые, то отсутствие туалета для каждого человека в какой-то момент может стать роковым. Импровизированный "общественный туалет" как-то сам собой возник за углом достаточно большого продуктового магазина “Гросси”.

Илья Шнитко, заместитель старейшины управы Ласнамяэ: “Здесь на самом деле замечательный парк, местное сообщество очень им гордится очень радо, что здесь живут совы. Но так или иначе мы каждый год проводим санитарную обрезку и, если мне память не изменяет, сегодня это как раз должно происходить”.

По поводу же туалета Илья Шнитко ответил:

“Любая такая постройка — это длительный процесс. Потому что, во-первых, надо спроектировать это, потом согласовать, потом построить — это стоит достаточно больших денег и так быстро к этому сезону мы точно не сможем оборудовать здесь хороший стационарный туалет”.

“Ну я думаю, что в таком случае мы поставим с мая здесь временный туалет и в принципе, решим эту проблему”, — добавил Илья

Также чиновник из ласнамяэской управы пообещал, что магазином "Гросси", а точнее прилегающей к нему территорией, займутся. И если необходимо, город сделает предписание магазину, чтобы тот привёл бы в порядок свои владения согласно регламентам Таллинна.