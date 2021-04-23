Мирослава Карпович рассказала об идиллии с Павлом Прилучным(2)
Когда в Сети появились новости о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович, последовали обвинения в адрес обоих. Общественность была поражена, что только что оставивший Агату Муцениеце “мажор” отправился на отдых с новой избранницей и даже взял с собой детей.
В СМИ то и дело появлялись сообщения о расставании Мирославы и Павла и даже том, что Прилучный живет один с мамой. Такие обстоятельства совсем не наводят на мысли о семейном счастье, но звезда “Папиных дочек” уверяет: в газетах и Интернете могут написать и не такое.
У Мирославы Карпович сейчас очень плотно расписанный график. Как призналась актриса, она точно знает, что будет делать вплоть до апреля следующего года — работать. Конечно, в таком расписании есть время и для самых близких. Мирослава рассказала, какие эмоции и чувства у нее возникают от отношений с Павлом.
“Я счастлива на сто процентов! Мы все растем, и привычки, конечно же, меняются, особенно когда ты оказываешься рядом с человеком, которого ты любишь. Так или иначе у вас происходит притирка, у каждого есть свои устоявшиеся привычки, и, когда ты принимаешь человека таким, какой он есть, ты и сам заражаешься этими привычками и присущими ему качествами. Это нормально. Когда человек тебе дорог и ты его действительно любишь, то принимаешь от него абсолютно все. Поэтому люди со временем становятся похожи друг на друга, даже если ранее между ними не наблюдалось сходства”, — считает Карпович.
Оказывается, брутальный Прилучный совсем не лишен романтики, и это качество играет далеко не последнюю роль в отношениях с Мирославой.
“Я мастер по сюрпризам, меня даже дома называют “женщина-праздник”. Ну и что касается сюрпризов, тут мой мужчина вне конкуренции. Тут мы с ним действительно совпали, как в стихотворении Роберта Рождественского: “Мы совпали с тобой, совпали, в день, запомнившийся навсегда. Как слова совпадают с губами, с пересохшим горлом — вода… Вот буквально вчера мы ужинали дома, вся семья была в сборе, и вечер получился невероятно теплым и душевным. И хоть мясо, приготовленное любимым, оказалось пересоленным, но при этом оно все равно самое вкусное на свете!” — призналась Мирослава.
Карпович также рассказала, что у нее есть желание стать мамой, но всему свое время. Судя по всему, актриса сейчас наслаждается совместным временем с любимым и профессиональной востребованности. А чего еще можно пожелать, если не этого?