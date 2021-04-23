Мирослава Карпович рассказала об идиллии с Павлом Прилучным

Когда в Сети появились новости о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович, последовали обвинения в адрес обоих. Общественность была поражена, что только что оставивший Агату Муцениеце “мажор” отправился на отдых с новой избранницей и даже взял с собой детей.

В СМИ то и дело появлялись сообщения о расставании Мирославы и Павла и даже том, что Прилучный живет один с мамой. Такие обстоятельства совсем не наводят на мысли о семейном счастье, но звезда “Папиных дочек” уверяет: в газетах и Интернете могут написать и не такое.

У Мирославы Карпович сейчас очень плотно расписанный график. Как призналась актриса, она точно знает, что будет делать вплоть до апреля следующего года — работать. Конечно, в таком расписании есть время и для самых близких. Мирослава рассказала, какие эмоции и чувства у нее возникают от отношений с Павлом.

“Я счастлива на сто процентов! Мы все растем, и привычки, конечно же, меняются, особенно когда ты оказываешься рядом с человеком, которого ты любишь. Так или иначе у вас происходит притирка, у каждого есть свои устоявшиеся привычки, и, когда ты принимаешь человека таким, какой он есть, ты и сам заражаешься этими привычками и присущими ему качествами. Это нормально. Когда человек тебе дорог и ты его действительно любишь, то принимаешь от него абсолютно все. Поэтому люди со временем становятся похожи друг на друга, даже если ранее между ними не наблюдалось сходства”, — считает Карпович.

Оказывается, брутальный Прилучный совсем не лишен романтики, и это качество играет далеко не последнюю роль в отношениях с Мирославой.