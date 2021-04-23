Умерла финалистка “Битвы экстрасенсов”

Сегодня умерла наша любимая мамочка — Абдрашитова Диля. Нет слов чтобы выразить боль утраты. Мы тебя горячо любим, мамуля. Ты навсегда останешься для нас великой женщиной и любимым человеком”, — такое сообщение оставила дочь экстрасенса в социальной сети.

Абдрашитова сильно переживала после смерти мужа, мага Арсуна. Он скончался 30 ноября 2019 года. У Дили на почве стресса отказали ноги. Известно, что она очень любила супруга и много лет назад выходила его, вылечив язву желудка.

“Спасибо дочери и зятю за то, что не дали уйти вслед за ним. Я до сих пор чувствую присутствие Арсуна и даже домой не могу зайти. Живу пока у дочери. Спасибо внукам — развлекают”, — говорила Диля.

Дочь Абдрашитовой Лиана работала вместе с ней в школе магии. “Многие пишут, что им не верится… Ощущение, что она просто уехала далеко. У нас тоже такое же чувство, и пусть, наверное, так и останется. Она навсегда будет для нас самым позитивным, энергичным, справедливым и жизнерадостным человеком”, — писала Лиана.