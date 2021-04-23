Шоубиз
23.04.2021, 21:09

ВИДЕО | Джонни Депп заговорил по-русски, а Тилль Линдеманн запел

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screenshot - youtube
Голливудский актер Джонни Депп пригласил российских зрителей на новый фильм со своим участием. Видеообращение на русском языке опубликовано в YouTube компании Exponenta Film, — сообщает Gazeta. Впрочем, если Депп слегка сжульничал, то Тилль Линдеманн выложился по полной — правда, для продвижения другого фильма.

“Привет, Россия”, — произносит Депп в начале записи.

После приветствия актер перешел на английский язык. По словам Деппа, он надеется, что фильм “Великий”, в котором он исполнил роль военного фотографа Уильяма Юджина Смита, вдохновит каждого зрителя. Он добавил, что это важная история. В конце видеозаписи актер поблагодарил фанатов по-русски.

Американский фотожурналист, представитель документальной фотографии Уильям Юджин Смит родился в 1918 году в городе Уичито, штата Канзас. Прославился своими работами в годы Второй мировой войны, когда работал фотокорреспондентом Ziff-Davis Publishing, а позже — Life Magazine. После войны работал в фотоагентстве “Магнум”. В 1980 году был создан Фонд Уильяма Юджина Смита, который ежегодно награждает фотографов за достижения в области “гуманистической фотографии”.

Тем временем лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил кавер на песню “Любимый город” из советского фильма “Истребители”, в котором ее исполнял Марк Бернес. Линдеманн с акцентом поет на русском о родных ветрах, синей дымке, товарищах и любимом городе, который может спать спокойно.

Кавер на “Любимый город” вошел в саундтрек новой военной картины Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова “Девятаев”. Главный герой фильма — советский летчик-истребитель Михаил Девятаев, сбежавший из концлагеря на угнанном бомбардировщике.

Тимур Бекмамбетов рассказал, что Линдеманн сам пришел к нему с предложением исполнить эту песню и снять на нее клип: “Думаю, потому, что он вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Его отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Сам Тилль был пионером. Эту песню ему в детстве пела мама… И вот он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева, а „Любимый город“ будет лейтмотивом этой картины. В бывшей ГДР Девятаев считался героем, на острове Узедом стоит памятник ему, его там чествовали и в советские времена, и после объединения Германии. Так и вышло, что мы сняли клип”. Премьера самого клипа намечена на 29 апреля.

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