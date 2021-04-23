ВИДЕО | Джонни Депп заговорил по-русски, а Тилль Линдеманн запел

Американский фотожурналист, представитель документальной фотографии Уильям Юджин Смит родился в 1918 году в городе Уичито, штата Канзас. Прославился своими работами в годы Второй мировой войны, когда работал фотокорреспондентом Ziff-Davis Publishing, а позже — Life Magazine. После войны работал в фотоагентстве “Магнум”. В 1980 году был создан Фонд Уильяма Юджина Смита, который ежегодно награждает фотографов за достижения в области “гуманистической фотографии”.

Тимур Бекмамбетов рассказал, что Линдеманн сам пришел к нему с предложением исполнить эту песню и снять на нее клип: “Думаю, потому, что он вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Его отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Сам Тилль был пионером. Эту песню ему в детстве пела мама… И вот он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева, а „Любимый город“ будет лейтмотивом этой картины. В бывшей ГДР Девятаев считался героем, на острове Узедом стоит памятник ему, его там чествовали и в советские времена, и после объединения Германии. Так и вышло, что мы сняли клип”. Премьера самого клипа намечена на 29 апреля.