ВИДЕО | Джонни Депп заговорил по-русски, а Тилль Линдеманн запел(6)
“Привет, Россия”, — произносит Депп в начале записи.
После приветствия актер перешел на английский язык. По словам Деппа, он надеется, что фильм “Великий”, в котором он исполнил роль военного фотографа Уильяма Юджина Смита, вдохновит каждого зрителя. Он добавил, что это важная история. В конце видеозаписи актер поблагодарил фанатов по-русски.
Американский фотожурналист, представитель документальной фотографии Уильям Юджин Смит родился в 1918 году в городе Уичито, штата Канзас. Прославился своими работами в годы Второй мировой войны, когда работал фотокорреспондентом Ziff-Davis Publishing, а позже — Life Magazine. После войны работал в фотоагентстве “Магнум”. В 1980 году был создан Фонд Уильяма Юджина Смита, который ежегодно награждает фотографов за достижения в области “гуманистической фотографии”.
Тем временем лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил кавер на песню “Любимый город” из советского фильма “Истребители”, в котором ее исполнял Марк Бернес. Линдеманн с акцентом поет на русском о родных ветрах, синей дымке, товарищах и любимом городе, который может спать спокойно.
Кавер на “Любимый город” вошел в саундтрек новой военной картины Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова “Девятаев”. Главный герой фильма — советский летчик-истребитель Михаил Девятаев, сбежавший из концлагеря на угнанном бомбардировщике.
Тимур Бекмамбетов рассказал, что Линдеманн сам пришел к нему с предложением исполнить эту песню и снять на нее клип: “Думаю, потому, что он вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Его отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Сам Тилль был пионером. Эту песню ему в детстве пела мама… И вот он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева, а „Любимый город“ будет лейтмотивом этой картины. В бывшей ГДР Девятаев считался героем, на острове Узедом стоит памятник ему, его там чествовали и в советские времена, и после объединения Германии. Так и вышло, что мы сняли клип”. Премьера самого клипа намечена на 29 апреля.