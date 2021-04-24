Катя Лель назвала год, в который инопланетяне завоюют Землю

Катя Лель уже давно не воспринимается общественностью как исполнительница хитов 2000-х. Сейчас знаменитость рассказывает об инопланетянах и контактах с пришельцами. Звезда уверяет: она общается с ними, и скоро они придут.

Исполнительница дала интервью Алене Жигаловой. В беседе Катя рассказала о темах, которые вызывают неподдельный интерес публики.

Знакомство Кати с НЛО случилось гораздо раньше, чем общественность узнала о “хайпе”, “кликбейтах”, “мейнстриме” и прочих современных способах завоевания популярности. Когда Кате было 16 лет, и она жила в Нальчике, ее семья увидела яркий свет за окном. Очнулась девушка без двух зубов, сомнений не было — это сделали инопланетяне.

Спустя девять дней после необъяснимого случая Катя смогла уснуть и оказаться в космическом корабле. Там пришелец сообщил ей, что в течение последних двух лет ее готовили к тому, чтобы она смогла поддерживать контакт с другими цивилизациями.

После общения с иными существами у Кати обнаружился дар: ее ладони стали сильно краснеть и излучать энергию. Позже Лель поняла, что может исцелять людей. Она поводила руками по плечу своей знакомой, читая молитву, и через какое-то время врачи отменили девушке серьезную операцию.

Но если все это относится к узкому кругу лиц, то есть и то, что скоро коснется всего человечества — к 2030-му году инопланетяне захватят Землю.

“Я говорю с ними. Я видела сон, вся наша планета была в ярких вспышках инопланетных кораблей. Я видела людей, которые были очень напуганы. Я была рада, что они решились на этот шаг заявить о себе человечеству. Это непростое решение. Но это необходимо, чтобы наша планета самоисцелилась. Чтобы наш мир менялся, мы должны об этом говорить. Совсем скоро мы о них узнаем. Официально говорят, что это произойдет в 2030 году, но это будет раньше”, — рассказала Катя Лель.