Катя Лель назвала год, в который инопланетяне завоюют Землю(34)
Катя Лель уже давно не воспринимается общественностью как исполнительница хитов 2000-х. Сейчас знаменитость рассказывает об инопланетянах и контактах с пришельцами. Звезда уверяет: она общается с ними, и скоро они придут.
Исполнительница дала интервью Алене Жигаловой. В беседе Катя рассказала о темах, которые вызывают неподдельный интерес публики.
Знакомство Кати с НЛО случилось гораздо раньше, чем общественность узнала о “хайпе”, “кликбейтах”, “мейнстриме” и прочих современных способах завоевания популярности. Когда Кате было 16 лет, и она жила в Нальчике, ее семья увидела яркий свет за окном. Очнулась девушка без двух зубов, сомнений не было — это сделали инопланетяне.
Спустя девять дней после необъяснимого случая Катя смогла уснуть и оказаться в космическом корабле. Там пришелец сообщил ей, что в течение последних двух лет ее готовили к тому, чтобы она смогла поддерживать контакт с другими цивилизациями.
После общения с иными существами у Кати обнаружился дар: ее ладони стали сильно краснеть и излучать энергию. Позже Лель поняла, что может исцелять людей. Она поводила руками по плечу своей знакомой, читая молитву, и через какое-то время врачи отменили девушке серьезную операцию.
Но если все это относится к узкому кругу лиц, то есть и то, что скоро коснется всего человечества — к 2030-му году инопланетяне захватят Землю.
“Я говорю с ними. Я видела сон, вся наша планета была в ярких вспышках инопланетных кораблей. Я видела людей, которые были очень напуганы. Я была рада, что они решились на этот шаг заявить о себе человечеству. Это непростое решение. Но это необходимо, чтобы наша планета самоисцелилась. Чтобы наш мир менялся, мы должны об этом говорить. Совсем скоро мы о них узнаем. Официально говорят, что это произойдет в 2030 году, но это будет раньше”, — рассказала Катя Лель.
Певица уверена, что человечество — это эксперимент инопланетян, которые опережают нас в развитии на тысячи лет. Они могут перевоплощаться из энергетического тела в биохимическое, из астрального — в физическое. Как считает артистка, есть более 200 разновидностей рас пришельцев, которые живут на неизвестных землянам планетах.
По признанию Лель, дарованные ей знания приносят немало проблем. Иногда она хотела бы жить обычной жизнью и не видеть в людях рептилоидов, их энергию, читать их мысли, но она была награждена высшими существами, поэтому гордо несет свое бремя.
Знаменитость также рассказала, что в прошлой жизни она жила в Египте и была сыном Рамзеса II, что в Москве, в районе метро “Новослободская”, она регулярно видит НЛО из окна своего дома и что у нее есть клоны.
Сложно перечислить все истины, которые раскрыла Катя Лель, впрочем, она сама еще их познаёт.