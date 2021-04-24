24.04.2021, 13:30
Путин решил, что России пора отдохнуть — шутки и мемы про 10-дневные “каникулы” для страны(11)
screenshot
Президент России внезапно отправил Россию отдыхать с 1 по 10 мая. Этакий локдаун-лайт: и на работу не ходить, и особо не праздновать (во многих городах отменен даже ставший популярным “Бессмертный полк”), и государству за все это не платить. Учитывая, что нежданный “отпуск” свалился буквально за неделю до его начала, реакция оказалась неоднозначной. Но в России народ пока с юмором, так что юмор мы и покажем.