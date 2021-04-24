Агата Муцениеце очень странно пожелала счастья бывшему мужу

Агата не упускает возможности пошутить над бывшим мужем и его пассией. Так, однажды артистка грубо назвала Мирославу, которую публика считает коварной разлучницей, “особью женского пола”. Муцениеце не скрывает, что вряд ли будет общаться с пассией бывшего мужа.

“С Пашей мы уже не сойдемся, — уверенно заявила 32-летняя артистка в эфире “TikTok Шоу” на “Новом Радио”. — Горбатого что исправит? Правильно — Мирослава! Будем верить в это. Счастья им! Не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная милая дама. Не сужу ее, но здороваться с ней не буду”.