ТОП-10 жутких сериалов на вечер(1)
“Марианна” (2019)
В центре сюжета оказывается писательница по имени Эмма, которая прославилась своими пугающими романами о ведьме Марианне. Когда-то давно Эмма страдала из-за ужасных кошмаров, в каждом из которых появлялась эта злодейка. Однако стоило девушке начать писать литературные произведения, как страшные сны прекратились.
И вот, когда Эмма решает закончить сагу о Марианне, кошмары из ее детства возвращаются. Чтобы разобраться в происходящем, главная героиня возвращается в родной городок. Там она узнает, что Марианна на самом деле существует, и за прошедшие годы она стала еще опаснее. Вот такие “Богатые тоже плачут”…
“Призрак дом на холме” (2018)
В далеком 1992 году Хью и Оливия Крейн вместе с пятью детьми переехали в заброшенный особняк, чтобы отремонтировать его и продать. Во время работ выяснилось, что дом скрывает немало тайн: здесь обитает паранормальная сущность, несущая зло. В итоге в особняке происходит трагедия, меняющая жизнь всей семьи.
Спустя много лет братья и сестры воссоединяются, чтобы разобраться, что же случилось много лет назад. Их встреча происходит при трагических обстоятельствах: одна из сестер погибает в том самом доме, но каким образом она там оказалась остается для родственников неизвестным.
“Касл-Рок” (2018)
Конечно, изучая лучшие страшные сериалы, нельзя обойти стороной проект, основанный на произведениях мастера ужасов Стивена Кинга. Действие развивается в небольшом городке Касл-Рок. Начальник местной тюрьмы Шоушенк совершает самоубийство, после чего в закрытом крыле здания находят странного парня.
Юноша отказывается рассказывать свою историю кому-то кроме адвоката Генри Дивера. Много лет назад Дивер уехал из Касл-Рока из-за семейной трагедии, но теперь он будет вынужден вернуться.
“Нулевой канал” (2016)
Данный проект является антологией, то есть в каждом новом сезоне рассказывается отдельная история. Первый сезон вращается вокруг детского психолога Майка Пейнтера, который приезжает в родной городок, чтобы выяснить причину загадочных исчезновений школьников. Особенно интересным Майку кажется то, что все похищения детей происходили именно в тот момент, когда по телевизору шла популярная передача для малышей.
Второй сезон посвящен таинственному дому без конца, в каждой комнате которого скрыты жуткие кошмары. После посещения особняка жизнь главной героини меняется навсегда.
“Изгоняющий дьявола” (2016)
Два священника сталкиваются со случаями демонической активности. Они оба знают, насколько могут быть опасны этих духи, но подход к работе у каждого свой. Расследуя один случай одержимости за другим, главные герои все ближе подбираются к истинному источнику зла.
“Проповедник” (2016)
Джесси Кастер — священник, который скрывает огромную тайну. Дело в том, что он является носителем уникального существа Генезиса. Это существо — плод связи ангела и демона. Считается, что только Генезис может встать рядом с Богом и даже свергнуть его. Все это делает Джесси Кастера самым могущественным человеком на Земле.
Вот только главный герой тяготится своей участью. Однажды он решает отправиться в путешествие, чтобы отыскать Бога и разобраться в самом себе. Разумеется, на этом пути с Джесси будут происходить пугающие паранормальные события.
“Страшные сказки” (2014)
Когда-то в жизни лорда Малкольма Мюррея произошла трагедия: таинственный Хозяин похитил его дочь. Теперь, чтобы вернуть наследницу, главному герою приходится собирать команду людей с таинственной биографией. Среди них оказывается могущественный экстрасенс Ванесса Айвз, доктор Виктор Франкештейн и талантливый стрелок Итан Чандлер.
Этому отряду придется столкнуться с самым настоящим злом, прячущимся на грязных улицах Лондона. Однако еще опаснее могут быть секреты, скрытые в прошлом главных героев.
“Хемлок Гроув” (2013)
В городе Хемлок Гроув всеми делами заправляет влиятельная семья Годфри. Им принадлежат чуть ли не все местные производства, поэтому Годфри контролируют всех и вся. Однажды в городе происходит таинственное убийство: тело местной школьницы, покрытое укусами, находят в лесу. Примерно в это же время в Хемлок Гроув приезжает цыганская семья Руманчеков.
Роман Годфри сближается Питером Руманчеком, и вместе они принимаются расследовать дело об убийстве. Довольно быстро ребята догадываются, что в городе объявились оборотни.
Изучая лучшие сериалы-ужасы нельзя было проигнорировать и еще один хит Netflix. Данный проект целых три сезона успешно запугивал зрителей и успел сформировать огромную фан-базу.
“Покои” (2019)
Главная героиня переносит тяжелую операцию — пересадку донорского сердца. Казалось бы, теперь ее жизнь наконец-то наладится, а проблемы со здоровьем останутся в прошлом. Вот только девушку беспокоит, что предыдущий владелец сердца скончался при странных обстоятельствах.
Решив расследовать произошедшее, главная героиня замечает, что с ней происходят тревожные перемены. У нее появляются новые негативные черты характера, будто передавшиеся девушке с новым сердцем.
“Американская история ужасов” (2011)
И, конечно, нельзя обойти вниманием главный современный сериал в жанре ужасы. Каждый сезон данного проекта имеет свой сюжет. Так, в первом внимание сосредоточено на доме с призраками. Во втором речь идет о психиатрической больнице, а в третьем о жизни современных ведьм.
Действие развивается в разных временных отрезках, а в эпизодах находится место сразу для нескольких популярных пугающих сюжетов. Сейчас уже вовсю идет работа над 12-м и 13-м сезонами саги. И все же, самыми популярными остаются первые эпизоды шоу.