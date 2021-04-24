ТОП-10 жутких сериалов на вечер

“Марианна” (2019)

В центре сюжета оказывается писательница по имени Эмма, которая прославилась своими пугающими романами о ведьме Марианне. Когда-то давно Эмма страдала из-за ужасных кошмаров, в каждом из которых появлялась эта злодейка. Однако стоило девушке начать писать литературные произведения, как страшные сны прекратились.

И вот, когда Эмма решает закончить сагу о Марианне, кошмары из ее детства возвращаются. Чтобы разобраться в происходящем, главная героиня возвращается в родной городок. Там она узнает, что Марианна на самом деле существует, и за прошедшие годы она стала еще опаснее. Вот такие “Богатые тоже плачут”…

“Призрак дом на холме” (2018)

В далеком 1992 году Хью и Оливия Крейн вместе с пятью детьми переехали в заброшенный особняк, чтобы отремонтировать его и продать. Во время работ выяснилось, что дом скрывает немало тайн: здесь обитает паранормальная сущность, несущая зло. В итоге в особняке происходит трагедия, меняющая жизнь всей семьи.

Спустя много лет братья и сестры воссоединяются, чтобы разобраться, что же случилось много лет назад. Их встреча происходит при трагических обстоятельствах: одна из сестер погибает в том самом доме, но каким образом она там оказалась остается для родственников неизвестным.

“Касл-Рок” (2018)

Конечно, изучая лучшие страшные сериалы, нельзя обойти стороной проект, основанный на произведениях мастера ужасов Стивена Кинга. Действие развивается в небольшом городке Касл-Рок. Начальник местной тюрьмы Шоушенк совершает самоубийство, после чего в закрытом крыле здания находят странного парня.

Юноша отказывается рассказывать свою историю кому-то кроме адвоката Генри Дивера. Много лет назад Дивер уехал из Касл-Рока из-за семейной трагедии, но теперь он будет вынужден вернуться.

“Нулевой канал” (2016)