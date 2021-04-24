Павел и Алана Мамаевы официально развелись

Брак звездной пары был расторгнут по решению суда. Теперь ростовский футболист официально снова стал холостяком. Заседание суда состоялось в Ростове-на-Дону, куда пара перебралась в прошлом году после того, как Павел подписал контракт с “Ростовом”. Разбирательство прошло абсолютно спокойно, бывшим супругам теперь только осталось решить вопросы по разделу имущества, а также об опеке над их общей дочерью Алисой и алиментах.

Поводом для развода пары якобы стала измена Павла, которую он провернул во время своих спортивных сборов в Испании. После этого в семье футболиста произошло очень много событий. Сначала Алана раскрыла все данные предполагаемой любовницы мужа, девушка обрушилась на законную супругу с упреками. Потом испанка сообщила, что беременна от Павла. Это стала последней каплей для Аланы, которая во всеуслышание заявила о разводе.

Но чуть позже Алана отметила, что всегда будет поддерживать хорошие отношения с мужем и предоставит ему общение с детьми в любое время дня и ночи. Да и раздел имущества не планировался. Девушка после этого провела множество прямых эфиров, во время которых сообщала, что у Павла нет ни единого шанса на возвращение, а после сегодняшнего дня и подавно.