Тилля Линдеманна заметили на свидании в Москве — но не с Лободой

Музыкант с девушкой ужинали в кафе в центре Москвы. Их посадили за дальний столик, а на соседние места поставили таблички “Зарезервировано”, чтобы к знаменитому гостю не подсаживались.

“Общались они, как и все обычные пары на свидании: улыбались, смеялись, сидели близко друг к другу. На деловую встречу это точно не было похоже. Кстати, Тилль все время был в темных очках, но не узнать его было невозможно”, — рассказал очевидец.