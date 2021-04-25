25.04.2021, 10:05
Тилля Линдеманна заметили на свидании в Москве — но не с Лободой(8)
Foto: Vyacheslav Prokofyev, Vyacheslav Prokofyev/TASS
Слухи о том, что Светлана Лобода находится в отношениях с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном появились еще в 2017 году — тогда на фестивале “Жара” они всюду ходили вместе и обнимались. А в 2018-м звезда родила дочь, которую назвала Тильдой. Правда, слухи ни Светлана, ни Тилль так и не подтвердили, — уточняет Peopletalk.
А теперь фронтмена группы Rammstein заметили на прогулке с загадочной незнакомкой.
Музыкант с девушкой ужинали в кафе в центре Москвы. Их посадили за дальний столик, а на соседние места поставили таблички “Зарезервировано”, чтобы к знаменитому гостю не подсаживались.
“Общались они, как и все обычные пары на свидании: улыбались, смеялись, сидели близко друг к другу. На деловую встречу это точно не было похоже. Кстати, Тилль все время был в темных очках, но не узнать его было невозможно”, — рассказал очевидец.