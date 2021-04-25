“Склонял к оральному сексу”: Елена Проклова рассказала о домогательствах известного актера — и “пробила моральное дно”(45)
Проклова говорит: “Я настолько напугана сексом, первым опытом, что боюсь секса до сих пор”. Эти страхи родом из детства, когда школьница Проклова со взрослыми снималась в кино и пережила домогательства мужчин. Только теперь артистка решилась рассказать об этом: “Да, у меня было много мужчин, я не стесняюсь — это моя жизнь. Но чего стоила эта жизнь, и как она началась… Мой первый опыт был жестким, разрушающим — это было извращение. После этого первого опыта поняла: секс — то, что унижает и разрушает женщину. Это некрасиво, противно, плохо. До сих пор, когда начинается какой-то роман — как только дело доходит до секса, вот моя первая реакция — я должна закрыться, скрестить ноги. Ощущение страха и ужаса перед физической близостью преследует меня с детства. Когда мне было 12 лет я впервые узнала, что такое внимание мужчины. Мы снимали где-то в Карпатах, жили в гостинице с длинными плохо освещенными коридорами. Я жила в одном конце коридора, а главный режиссер — в другом. Каждый раз у нас были репетиции съемок следующего дня. И после репетиций меня подстерегал в коридоре взрослый мужчина, который меня зажимал у стены, забирался ко мне под кофты. А у меня тогда только начинала расти грудь, а он меня щипал — это было больно. Пытался забраться ко мне в нижнее белье… Это был 2-й режиссер этой картины. Как сейчас помню его голубые наглые глаза. Ему доставляло удовольствие, когда я кричала, немела от страха. Я не знала как с этим бороться. Мне было больно, стыдно…”
Елена Проклова никому не рассказывала о домогательствах — стеснялась, боялась. Но настоящий кошмар начался, когда юной актрисе было 15 лет, и она снималась уже в другой картине. На этом фильме работал знаменитый актер — по словам Прокловой, этот артист кумир миллионов.
Елена Проклова рассказывает: “На съемках ко мне воспылал чувствами известный актер. Я была влюблена в него, это был мой кумир. Он сказал, что будет готовить меня к поступлению в институт во МХАТ, и после съемок он увез меня в лес читать басню… Зашел сзади, взял меня за грудь, прижал к своему возбужденному… Я сказала: “Ой, что вы делаете…” Он ответил: “Ты просто меня слушай!” И он перемежал басню с какими-то действиями, клал мне руки между ног. Мне трудно все это рассказывать… Он говорил, что у взрослых такая любовь, я тебя люблю, должен научить всему. А я должна слушаться и все это делать. Это все страшно. Приводило в ступор… Когда я вспоминаю эту девочку бедную, которую заставляли раздеваться, склоняли к оральному сексу. Я должна была трогать его…там. Он заставлял лежать меня рядом голой, он сам себя удовлетворял, ему этого было достаточно… Ему нравилось, что я плачу, сопротивляюсь…”
Съемки закончились, но встречи этого известного актера и Елены Прокловой длились еще два года. Встречались они почти каждый день. Взрослый мужчина даже приходил просить руки Елены к ее родителям, обещая развестись и жениться, когда студентка станет совершеннолетней. От преследований этого человека Проклова избавилась, когда встретила первого мужа. По словам актрисы она смогла сохранить невинность до начала отношений с будущим супругом: “Полноценный нормальный секс был в моей жизни с Виталиком”. Виталий Мелий-Крамов — первый муж и отец старшей дочери Прокловой. Актриса отказалась называть имя знаменитого актера, который в юности развращал ее несколько лет. Проклова не хочет причинить боль его семье, а самого артиста уже нет в живых. Елена Проклова считает, что ее рассказ может помочь жертвам домогательств быть решительнее и смелее — не молчать о насилии, рассказывать взрослым.
В Интернете началось бурное обсуждение скандальной исповеди актрисы. Многие ее осудили. “Проклова пробила моральное дно. На харассменте решила подработать. Заодно вспомнить свою “боевую” молодость”, — пишут пользователи соцсетей в своих комментариях. Раньше она вызывала симпатию, несмотря на все ее закидоны, но откровенно спекулировать такими вещами, это ниже низкого. Все, что она рассказала, конечно, ужасно, но стоило это разглашать, даже за большие деньги?”. Но главное, теперь все гадают, кто бы это мог быть. “Лена, если уж замахнулась — бей! Но, ты просто играла, как и всегда, и получила за свою, очередную игру — “гонорар”! И это — позор! Жалко детей “подозреваемого”. Так поступать подло”.
Поклонники Елены Прокловой напомнили: “В 1968 году, когда ей было 15, она снялась в фильме “Гори, гори, моя звезда”. Фильм очень хороший! Табаков там просто гениален и Проклова очень хороша”. В этом фильме снимались и другие замечательные актеры, в том числе “кумиры миллионов”. “Проклова, во избежание разных спекуляций могла бы назвать имя своего “воздыхателя”, чтобы на других не бросать тень. Она, за это двуличие и недоговоренность получила бабки”, — осудили актрису в Сети. Но заподозрили, что приставал к юной Прокловой именно Табаков.
Впрочем, другие уточнили, что “Лена подверглась харассменту на съемках “Снежной королевы”. Она об этом раньше рассказывала. Именно этот фильм снимался в Карпатах”.
Но часть телезрителей Проклову все-таки поддержали: “Поднимать такую тему — здорово. С таким сталкиваются очень и очень многие, в 90% случаев девушки просто молчат — и страдают от жутких воспоминаний всю жизнь. Мне тоже не нравятся откровения Прокловой о ее многочисленных романах. Но здесь абсолютно другая история! Я на стороне 15-летнего растерянного, униженного, ничего не понимающего ребёнка”.