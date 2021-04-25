“Склонял к оральному сексу”: Елена Проклова рассказала о домогательствах известного актера — и “пробила моральное дно”

Проклова говорит: “Я настолько напугана сексом, первым опытом, что боюсь секса до сих пор”. Эти страхи родом из детства, когда школьница Проклова со взрослыми снималась в кино и пережила домогательства мужчин. Только теперь артистка решилась рассказать об этом: “Да, у меня было много мужчин, я не стесняюсь — это моя жизнь. Но чего стоила эта жизнь, и как она началась… Мой первый опыт был жестким, разрушающим — это было извращение. После этого первого опыта поняла: секс — то, что унижает и разрушает женщину. Это некрасиво, противно, плохо. До сих пор, когда начинается какой-то роман — как только дело доходит до секса, вот моя первая реакция — я должна закрыться, скрестить ноги. Ощущение страха и ужаса перед физической близостью преследует меня с детства. Когда мне было 12 лет я впервые узнала, что такое внимание мужчины. Мы снимали где-то в Карпатах, жили в гостинице с длинными плохо освещенными коридорами. Я жила в одном конце коридора, а главный режиссер — в другом. Каждый раз у нас были репетиции съемок следующего дня. И после репетиций меня подстерегал в коридоре взрослый мужчина, который меня зажимал у стены, забирался ко мне под кофты. А у меня тогда только начинала расти грудь, а он меня щипал — это было больно. Пытался забраться ко мне в нижнее белье… Это был 2-й режиссер этой картины. Как сейчас помню его голубые наглые глаза. Ему доставляло удовольствие, когда я кричала, немела от страха. Я не знала как с этим бороться. Мне было больно, стыдно…”