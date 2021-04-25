“Новая женщина-кошка”: изменившимся лицом Жанна Агузарова напугала фанатов

На white party певица, как и требовал дресс-код, была в белом. Жанну уговорили снять темные очки… Благодаря чему, полночи поклонники обсуждали разлетевшиеся по соцсетям видеосюжеты: лицо Агузаровой вновь изменилось!

Стоит отметить, что за год Жанна поработала над внешностью. В прошлом году Агузарова была гостем шоу “Музыкалити” на YouTube и выглядела немного иначе. Теперь же певица помолодела: ее овал лица стал более подтянутым, исчезла одутловатость, которая обычно держится у женщин от переизбытка уколов красоты.

Возможно, что Агузарова совершенствовала внешность в кабинете врача-косметолога с помощью аппаратной косметологии. Новых операций не было — так как кардинальные изменения со внешностью случились ранее. Однако очередные перемены во внешности Агузаровой вызвали неоднозначную реакцию у поклонников. Вот популярные мнения из соцсетей: “у нас появилась своя женщина-кошка”, “ой, предупреждать надо — испугаться можно”, “как всегда оригинальная красавица”.

“Женщина-кошка”, кстати — это не совсем комплимент, а популярное в народе прозвище для тех, у кого результаты пластических операций оказались не слишком удачными: в результате был изменен разрез глаз и черты лица.

Жанна Агузарова уже четыре года не дает сольных концертов, редко соглашается на съемки и участие в шоу. Имидж закрытой звезды позволяет держать на приличном уровне гонорары на “заказники” — от 22 тыс. евро. В своей столичной “трешке” Жанна проводила много времени в пандемию, но теперь выходит в свет в сопровождении помощника. Агузарова следит за фигурой — певица сбросила за карантинный год больше 7 кг, поэтому подчеркивает фигуру приталенными платьями и пиджаками. Звезда всегда следила, чтобы на ее лице не было ни морщинки. Отсутствие морщин на лице — результат работы косметологов, потому что пластическая хирургия решает другие более глобальные проблемы.

Звезды редко признаются в омоложении с помощью пластических операций — чаще ссылаются на прекрасную генетику и чудо-косметику. Но чудес не бывает — возрастные изменения ждут всех. Жанна Агузарова просто не комментирует свое преображение. А на вечеринке артистка получала комплименты от артистов по поводу цветущего вида и обновленной фигуры.