Актер Александр Паль избил хоккеиста в центре Москвы?

По словам избитого, Александр был либо пьян, либо под воздействием каких-то психотропных веществ.

По словам источников "Базы", потасовка началась после празднования дня рождения одного одного из знакомых хоккеиста Кевина Антипова (Sports.ru утверждает, что это был день рождения отца хоккеиста). Кевин уже собирался домой и вызвал такси, когда к нему неожиданно подошли трое молодых людей, в одном из которых он узнал известного актёра Паля.

После избиения все трое нападавших скрылись с места происшествия на машине. У спортсмена врачи диагностировали тяжелые травмы: ушибы, перелом челюсти, носа и орбитальной кости. Сейчас он находится в отделении челюстно-лицевой хирургии в специализированной больнице.

Телеграм-канал 112 пишет о том, что днем 25 апреля актер оказался на допросе в полиции.

Кевину Антипову 25 лет, за свою карьеру он выступал за ряд команд американских низших лиг, а также в России - за фарм-клубы ЦСКА и челябинский "Мечел". Три года назад завершил карьеру.