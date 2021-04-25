ВИДЕО | Собака стала звездой соревнований по бегу

На межшкольных соревнованиях по легкой атлетике в американском штате Юта неожиданно победила собака. Об этом сообщает британское издание Daily Star.

Питомец по кличке Холли, которому было скучно наблюдать за происходящим на трибуне, выбежал на дорожку во время эстафеты и преодолел 100 метров за 10,5 сек. Пушистик немножко недотянул до мирового рекорда Усэйна Болта, установленного в 2009 году.

На видео показано, как веселая собака обгоняет отстающих участников гонки и даже лидера — школьницу Грейси Лейни, которая была уверена, что победа уже у нее в руках. Однако бегунья не выглядит слишком расстроенной из-за случившегося.

“Лол, я не могу поверить, что меня победила собака”, — написала девушка в Instagram.