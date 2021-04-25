Что означают и к чему снятся эротические сны

Клинический психолог, трансперсональный тренер, тренер Karmalogic, таро-расстановщик, автор и основатель центра развития личности Visionerium Владислава Петлер объяснила, что о нас могут рассказать наши сны.

Территория бессознательного, царство фантазий и свобода от оков разума — все это синонимы наших сновидений. Сон — это пространство, где все наши желания и смелые мечты обретают реальность. Во сне мы видим сюжеты, которые могут рассказать о нас гораздо больше, чем разбор рациональных убеждений.

Ученые разработали алгоритм для анализа снов и проверили, какие события определяют их сюжет. Так им удалось подтвердить “гипотезу непрерывности сновидений”, которая гласит, что сны представляют собой лишь продолжение повседневной жизни.

Во время сна организм включает режим перезагрузки, который позволяет нам переработать актуальные переживания. Мы видим сновидения в фазе короткого сна, когда наш мозг аккумулирует все вытесненные впечатления и обрабатывает их с помощью образов. И с сексуальными впечатлениями все происходит точно так же. То есть сны — это всегда продолжение повседневной жизни, только в других образах.

По статистике, мы думаем о сексе более 30 раз в день, хотя более 80% этих мыслей не отслеживаем, а просто вытесняем их в сферу бессознательного. Эротические сны в данном случае — способ переработать сексуальное напряжение, сделать более осознанными наши фантазии и подсказать нам в метафорической форме, чего мы инстинктивно хотим в сфере отношений и сексуальности.

Но толковать сны по сонникам — сомнительное занятие. Нет универсальных трактовок отдельных элементов сна. Зато, если мы проанализируем сон с точки зрения сюжета и эмоций, мы получим очень точное указание на наши актуальные запросы.