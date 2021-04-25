Что означают и к чему снятся эротические сны(3)
Клинический психолог, трансперсональный тренер, тренер Karmalogic, таро-расстановщик, автор и основатель центра развития личности Visionerium Владислава Петлер объяснила, что о нас могут рассказать наши сны.
Территория бессознательного, царство фантазий и свобода от оков разума — все это синонимы наших сновидений. Сон — это пространство, где все наши желания и смелые мечты обретают реальность. Во сне мы видим сюжеты, которые могут рассказать о нас гораздо больше, чем разбор рациональных убеждений.
Ученые разработали алгоритм для анализа снов и проверили, какие события определяют их сюжет. Так им удалось подтвердить “гипотезу непрерывности сновидений”, которая гласит, что сны представляют собой лишь продолжение повседневной жизни.
Во время сна организм включает режим перезагрузки, который позволяет нам переработать актуальные переживания. Мы видим сновидения в фазе короткого сна, когда наш мозг аккумулирует все вытесненные впечатления и обрабатывает их с помощью образов. И с сексуальными впечатлениями все происходит точно так же. То есть сны — это всегда продолжение повседневной жизни, только в других образах.
По статистике, мы думаем о сексе более 30 раз в день, хотя более 80% этих мыслей не отслеживаем, а просто вытесняем их в сферу бессознательного. Эротические сны в данном случае — способ переработать сексуальное напряжение, сделать более осознанными наши фантазии и подсказать нам в метафорической форме, чего мы инстинктивно хотим в сфере отношений и сексуальности.
Но толковать сны по сонникам — сомнительное занятие. Нет универсальных трактовок отдельных элементов сна. Зато, если мы проанализируем сон с точки зрения сюжета и эмоций, мы получим очень точное указание на наши актуальные запросы.
При анализе сновидений очень многое зависит от контекста. Когда две студентки моего курса разбирали очень похожие сны, мы обнаружили, что почти идентичные сюжеты могут иметь противоположное значение для разных людей. Например, для одной слушательницы сон про садистический секс означал внутренний бунт и протест, когда она буквально хотела уничтожить партнера, а для другой — сильную привязанность, потому что садизм в этом случае выступал аналогией слияния.
Эта тонкость в трактовке характерна для любых снов, хотя есть более универсальные сюжеты. Так, сны, где вы кого-то убиваете, говорят о накопленной агрессии. Сны про экзамены или другие испытания — о тревоге по поводу компетентности и страхе не справиться с поставленной задачей. А если вам снятся эротические сны, значит, в определенных сферах есть напряжение, с которым бессознательное вас таким образом сталкивает. По опыту могу сказать, что эротический сон несет определенный смысл и зашифровывает послание про важные для нас отношения.
Давайте разберем на конкретных примерах:
- Если вам снится секс с бывшим, скорее всего, между вами есть недоговоренность и не поставлена точка в отношениях.
- Секс по принуждению, в котором вы играете роль жертвы, говорит о вашем недовольстве и желании освободиться от неприятных обязательств.
- Если вам снится секс, где вы выступаете в роли человека противоположного пола, значит, вы хотите приобрести качества, приписываемые другому гендеру. Например, женщина, видящая себя в роли мужчины, хочет больше власти и уверенности, а мужчина в теле женщины — мягкости и чувствительности.
- Занятие сексом со знакомым, который совсем вас не привлекает в реальной жизни, говорит о симпатии к человеку и желании овладеть какими-то его навыками и талантами.
- А секс с незнакомцем — это сигнал, что в жизни не хватает остроты и спонтанности. Возможно, вы переживаете нынешний этап как рутинный и хотели бы добавить больше красок и новых впечатлений.
Вариантов эротических снов еще очень много. Но в любом случае их смысл должен толковаться, исходя из вашей ситуации и актуальных запросов.