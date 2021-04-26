“Оскар”-2021: “Земля кочевников“ — лучший фильм, Tenet получил премию за лучшие визуальные эффекты

Фильм "Земля кочевников" получил "Оскара" как лучший фильм, а его режиссер Хлоя Чжао награждена золотой статуэткой за лучшую режиссуру. Она стала первой представляющей в США расовые меньшинства женщиной, получившей "Оскара" за лучшую режиссуру, и всего лишь второй в истории женщиной-обладательницей "Оскара" как лучший режиссер. Первой была Кэтрин Бигелоу, получившая в 2009 году эту награду за фильм "Повелитель бури".

"Земля кочевников" рассказывает историю овдовевшей женщины, решившей жить в фургоне, путешествуя по Америке. Сыгравшая главную героиню Фрэнсис Макдорманд получила "Оскара" за лучшую женскую роль, так что "Земля кочевников", собравшая главные награды киноакадемии, стала триумфатором "Оскаров"-2021.

"Оскара" за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс, сыгравший страдающего деменцией героя в фильме "Отец". Сэр Энтони Хопкинс стал самым пожилым актером в истории, получившим "Оскара" за главную роль. Кинокритики ожидали, что "Оскар" в этой номинации могут посмертно присудить скончавшемуся прошлым летом от рака Чедвику Боузману (за роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза").

Хопкинс не присутствовал на церемонии, награду от его имени получил Хоакин Феникс.

Снимавшийся в столице Эстонии фильм Кристофера Нолана Tenet получил премию за лучшие визуальные эффекты.