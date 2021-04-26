Дочь Даны Борисовой пришлось госпитализировать: у нее проблемы с психикой

По словам Борисовой, она стала замечать у Полины царапины на руке, но та все сваливала на собаку Мишель, которая якобы поцарапала ее во время игры. Но сердце матери почуяло неладное, и через несколько дней она заметила порезы не только на руках, но и ногах. Тогда уже она не выдержала.

“Пошла к ней в комнату, устроила обыск и нашла полотенца в крови. А через два дня она уже вышла с бинтами на запястьях. Мне рассказали, что это селф-харм. Психолог объяснила, что это не попытка суицида, а перенос душевной боли на физическую”, — заявила 44-летняя Дана в эфире шоу “Ты не поверишь!” на канале НТВ.

Главную причину такого поведения Дана видит в болезненных отношениях Полины с отцом, который после Нового года всего лишь два раза встретился с девочкой, после чего написал “ты вся в мать” и заблокировал ее. Когда Борисова обратилась к нему за помощью, то тот написал: “В психушной семье и с такой мамой это не удивительно”.

Кроме того, у Полины бывают панические атаки. В эфире НТВ Дана призналась, что после одной из таких девушку госпитализировали. Борисова намерена позаботиться о здоровье дочери. Они уже ходили к психологу, и сейчас телезвезда усилила контроль за наследницей: теперь рядом постоянно есть домработница, который присматривает за ней.