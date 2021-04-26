Обвиненный в избиении хоккеиста Александр Паль признан “Лучшим актером года”

Подозреваемые отказались от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 (отказ от свидетельства против самого себя). По доступной информации, оба отпущены домой под подписку о невыезде. В настоящий момент третий нападавший не допрошен.

Ранее 32-летнего актера доставили в отделение полиции после того, как Антипов написал на него заявление. Сообщалось, что вместе с актером был задержан второй участник избиения хоккеиста, который не скрывал своей причастности к причинению вреда здоровью атлета. Позже Паля выпустили из отдела, но через другой выход, позволив актёру уйти от встречи с журналистами, ждавшими его на улице.

По данным РЕН ТВ, спортсмена избил Паль и двое его друзей. Хоккеист также заявлял, что актер в момент нападения был пьян. По версии пострадавшего, злоумышленники незаметно подобрались к нему и нанесли сильный удар. У Антипова диагностированы травмы головы.

Интересно, что в тот же вечер Паль был удостоен кинопремии “Ника” как лучший актер года — за фильм “Глубже!” На самой церемонии актер по понятным причинам не присутствовал.