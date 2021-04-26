Кино
26.04.2021, 12:27

Обвиненный в избиении хоккеиста Александр Паль признан “Лучшим актером года”

 
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Вчера появилась информация, что российский актер Александр Паль избил экс-хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Сегодня полиция возбудила дело по статье 115 УК РФ — “Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений“ — но “в отношении неустановленного лица”, так как выяснить, кто именно бил хоккеиста, пока не удаётся, пишет Lenta.

Подозреваемые отказались от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 (отказ от свидетельства против самого себя). По доступной информации, оба отпущены домой под подписку о невыезде. В настоящий момент третий нападавший не допрошен.

Ранее 32-летнего актера доставили в отделение полиции после того, как Антипов написал на него заявление. Сообщалось, что вместе с актером был задержан второй участник избиения хоккеиста, который не скрывал своей причастности к причинению вреда здоровью атлета. Позже Паля выпустили из отдела, но через другой выход, позволив актёру уйти от встречи с журналистами, ждавшими его на улице.

По данным РЕН ТВ, спортсмена избил Паль и двое его друзей. Хоккеист также заявлял, что актер в момент нападения был пьян. По версии пострадавшего, злоумышленники незаметно подобрались к нему и нанесли сильный удар. У Антипова диагностированы травмы головы.

Интересно, что в тот же вечер Паль был удостоен кинопремии “Ника” как лучший актер года — за фильм “Глубже!” На самой церемонии актер по понятным причинам не присутствовал.

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