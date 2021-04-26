Светлана Светличная вновь госпитализирована с инсультом

О том, что звезде стало плохо, сообщили источники в медицинском учреждении. “Светлана сейчас находится в столичной больнице имени Юдина. Артистку доставили в клинику с подозрением на инсульт”, — заявили журналистам.

Ранее СМИ уже писали о том, что Светличная лежала в больнице с инсультом, но артистка опровергла эту информацию, заявив, что у нее плановое обследование.