26.04.2021, 15:02
Светлана Светличная вновь госпитализирована с инсультом(1)
screenshot - youtube
80-летняя звезда последнее время неважно себя чувствует. Светлане Светличной вновь понадобилась помощь врачей, на скорой ее отвезли в клинику, — тревожится “СтарХит”.
О том, что звезде стало плохо, сообщили источники в медицинском учреждении. “Светлана сейчас находится в столичной больнице имени Юдина. Артистку доставили в клинику с подозрением на инсульт”, — заявили журналистам.
Ранее СМИ уже писали о том, что Светличная лежала в больнице с инсультом, но артистка опровергла эту информацию, заявив, что у нее плановое обследование.