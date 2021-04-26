Михаил Ефремов дал первое интервью в колонии

Жизнь заключенных в исправительной колонии №4 под Белгородом, где отбывает наказание 57-летний актер, расписана буквально по часам. В будни Ефремов работает на зоне на швейном производстве — по 8 часов в день занимается тем, что вставляет замки в молнии защитных костюмов.

В своем первом интервью из мест лишения свободы Михаил признается, что с распорядком и ранними подъемами уже свыкся. “Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца”, — рассказывает Ефремов.

В свободное время он много читает, посещает разные мероприятия, которые устраиваются для заключенных. “В колонии проводятся всевозможные мероприятия, на которых я могу присутствовать в качестве зрителя или болельщика — мне это доставляет удовольствие, — продолжает актер. — В том числе, футбольные матчи. Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы”.

Недавно сняли жесткие карантинные ограничения — Михаила впервые за полгода смогла навестить супруга. А на прошлой неделе, чтобы подписать кассационную жалобу, к нему приезжал адвокат Петр Хархорин.