27.04.2021, 09:34
Умер актер из сериалов NEXT и “Кодекс чести” Анатолий Салимоненко(2)
ФОТО: kino-teatr.ru
30 марта артист отметил 80-летний юбилей, а спустя почти месяц его не стало. Тело Анатолия Салимоненко, знакомого широкому зрителю по сериалам Next, «Кодекс чести» и другим, обнаружили в столичной квартире без признаков насильственной смерти.
Пока неизвестно, что именно стало причиной смерти актера. Есть сообщения, что Салимоненко, скорее всего, скончался из-за проблем со здоровьем.
Артист окончил школу-студию МХАТ, после чего был принят на работу в Московский ТЮЗ, которому отдал более 50 лет. Фильмография звезды насчитывает почти три десятка ролей в кино и сериалах, среди которых такие проекты, как “Поезд вне расписания”, “Трагедия в стиле рок”, Next, “Кодекс чести-3”, “Весна надежды” и многие другие.