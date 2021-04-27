Умер актер из сериалов NEXT и “Кодекс чести” Анатолий Салимоненко

Пока неизвестно, что именно стало причиной смерти актера. Есть сообщения, что Салимоненко, скорее всего, скончался из-за проблем со здоровьем.

Артист окончил школу-студию МХАТ, после чего был принят на работу в Московский ТЮЗ, которому отдал более 50 лет. Фильмография звезды насчитывает почти три десятка ролей в кино и сериалах, среди которых такие проекты, как “Поезд вне расписания”, “Трагедия в стиле рок”, Next, “Кодекс чести-3”, “Весна надежды” и многие другие.