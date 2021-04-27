Вскрылись подробности романа Козловского и Акиньшиной

Впервые информация о предположительном расставании Козловского и Зуевой появились в прессе в начале осени 2020 года. Тогда журналисты заподозрили актера в романе с экранной партнершей по фильму “Чернобыль” Оксаной Акиньшиной. Подогрел слухи о разрыве артистов и тот факт, что свой день рождения Ольга отпраздновала одна. На днях же Козловский и Акиньшина впервые вместе вышли в свет и появились на премьере “Чернобыля”. После этого Данила наконец-то нарушил молчание и подтвердил разрыв с экс-возлюбленной, честно оценив при этом свое поведение как “гадкое” и “несправедливое”.