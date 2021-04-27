ВИДЕО | Полина Гагарина вывихнула плечо во время выступления

“Мы сидели на втором ряду, поэтому видели всё очень хорошо, — рассказал один из зрителей. — В какой-то момент она начала разводить руки, и у нее выскочило плечо, она согнулась от боли, микрофон выпал. Я очень испугался за нее, поэтому перестал снимать. В таком скрюченном состоянии Полина отошла в сторону, тут же подбежали ребята, чтобы ей помочь, но она повела себя как настоящий герой. Она не ушла со сцены, сама вправила плечо и со слезами на глазах допела песню до конца. Только после этого Полина ушла за кулисы”.

По словам челябинца, певица вернулась на сцену буквально через несколько минут и сама объяснила, что произошло.

“Полина рассказала, что у нее была травма плеча и теперь периодически такое случается — плечо выпадает из сустава. А потом пошутила, что танцевала за себя и за нас, ведь из-за коронавируса сейчас танцпол на концертах запрещен, — продолжает челябинец. — Зал встретил ее овациями, зрители в десять раз громче кричали, что она молодец. Она действительно супергерой, настоящий профессионал: вместо того чтобы уйти со сцены, она продолжила выступление до конца”.

После концерта в своем инстаграме Полина Гагарина поблагодарила челябинцев и упомянула об инциденте.

“Челябинск, спасибо вам невероятное за такую встречу! Вчера был особенный концерт (не потому что кое-что случилось, будет нашим секретом), а потому что вчера получалось говорить особенные слова, очень сокровенные! Я хочу, чтобы в каждом из вас в душе расцветала любовь!”

Разумеется, никаким секретом травма Полины не стала, да еще и попала на видео и ушла в сеть. В общем, как поется в другой песне Гагариной, "ты меня запомни невезучей".