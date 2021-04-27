“Ошибочка вышла”: Владимир Епифанцев извинился перед избитым им режиссером

В ночь на 11 февраля Веденская отмечала в ночном заведении премьеру фильма “Дочь тьмы” со своим участием в компании режиссера и его друзей. В какой-то момент мирная беседа перетекла в брань — одна из участниц компании запустила бокалом в Анастасию, в результате чего артистка получила травмы лица. Пострадавшая тут же позвонила за помощью Епифанцеву, который находился неподалеку.

В этой истории прилично досталось Мусаеву, попавшему под горячую руку Владимира — Ростиславу пришлось обращаться к врачам с серьезными увечьями.

“Анастасия приехала на премьеру картины в Питер. Так получилось, что она заселилась в ту же гостиницу, где я жил со своей девушкой Юлией. Хорошо, что я не ударил собеседницу Насти, кинувшую в нее бокал. Я не знал этих людей, думал, это хулиганы. Потом выяснилось, что это были друзья бывшей жены, а один из них — режиссер, у которого она снималась. Потом все закончилось, я перед всеми извинился, мы поговорили”, — признался 49-летний актер на передаче “Судьба человека” с Борисом Корчевниковым на канале “Россия 1”.

Епифанцев, зная непростой характер Веденской, вполне допускает, что именно стала стала инициатором конфликта.

“Настя любит иногда подыграть своему образу ведьмы, роль которой исполнила в одной из последних картин. Девушка могла испугаться в силу впечатлительности, ей, наверно, показалось, что Анастасия — действительно нечистая сила, поэтому в нее и полетел бокал. Меня, кстати, часто воспринимают через призму моих персонажей. Так продолжается до тех пор, пока я не сближусь с режиссером, пока со всеми не познакомлюсь, всем не поулыбаюсь. Про меня думают, что я какой-то псих с топором”, — отметил артист.