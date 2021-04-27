“Свинья грязь везде найдет”: звезды об откровениях Елены Прокловой(7)
Широкое обсуждение скандала началось сразу же после выхода шоу “Секрет на миллион” на НТВ, в эфире которого Елена Проклова рассказала о тяжелом детстве. Актриса призналась, что ее дважды пытались совратить. Сначала в 12 лет до будущей звезды домогался режиссер, а после в 15 в нее влюбился очень популярный артист. Имя этого самого артиста звезда называть не стала, но подчеркнула, что их отношения продолжались около двух лет.
“Когда было 15 лет, ко мне воспылал чувствами известный актер. Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок увез в лес и попросил читать басню. Потом он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног. Это очень трудно, когда тебе мало лет, ты ничего не знаешь. А тебе говорят, что так делают взрослые, и это нормально. Я как вспоминаю эту девочку, которую заставляли раздеваться, склоняли к оральному сексу… Это все страшно”, — поделилась звезда.
Поклонники предположили, что речь в передаче шла об Олеге Табакове. Дело в том, что ранее Проклова рассказывала о романе с популярным актером, который у нее случился именно в 15-летнем возрасте. Разумеется, такие откровения вызвали бурю в обществе. Вот только неожиданно выяснилось, что и обычные люди, и звезды выступают на стороне обидчика, а не на стороне жертвы.
Так, Стас Садальский высмеял давнюю подругу Проклову, усомнившись в правдивости ее слов. “На Красной площади сидит бабка и орет: “Насилуют, помогите, насилуют”. Подходит полиция и спрашивает: “Бабка, что орешь? Кто тебя насилует?” А бабка отвечает: “Так 40 лет назад изнасиловали. Так приятно вспомнить”, — съязвил артист.
Яна Поплавская тоже уверена, что подобные откровения неуместны. Звезда посоветовала Прокловой обратиться к духовнику, а не на телешоу.
“Вы можете мне ответить, что движет человеком, приходящим не к психологу или к психиатру, а на федеральный канал, чтобы на всю страну говорить о членах, оральном сексе? О том, как прожив почти 70 лет на этом свете, не любит заниматься сексом. Есть такое выражение “свинья грязь везде найдет”. Почему десятки тысяч людей, включив в свой выходной телевизор, должны видеть и слышать поток сознания, присутствовать при выворачивании грязных трусов и мерзких подробностей частной жизни? О подобных вещах говорят либо духовнику, либо врачу”, — заявила Поплавская.
Марина Зудина одна из первых высказалась о скандале. Вдова Олега Табакова заявила, что ей жалко женщину, которая может привлечь к себе внимание только с помощью интимных подробностей.
Людмила Поргина не стала в открытую осуждать Проклову. Вместо этого она отметила, что обсуждать собственную личную жизнь на публике — не слишком прилично. “Я считаю, что вообще незачем говорить на эти темы: о своих любовниках, от кого ты была беременна, с кем спала, за кого хотела выйти замуж. Это все не имеет к творчеству никакого отношения. Интересен только творческий путь артиста. А подобные тенденции — обсуждать личную жизнь — пришли с Запада. Это пошло и несерьезно”, — подчеркнула вдова Караченцова.
А вот тех, кто выступил на стороне Елены Игоревны оказалось немного. Так, Ника Белоцерковская была шокирована поведением российских звезд. По ее мнению, необходимо поддерживать тех, кто публично рассказал о сексуальном насилии, а не осуждать таких людей.
Супруга Бориса Щербакова Татьяна Бронзова и вовсе уверена, что Проклова не могла соврать. Она давно знакома с актрисой и считает ее невероятно добрым человеком. “Лена придумать такое не могла. Мы с Борей вчера позвонили Лене. Она очень переживает, как люди воспримут ее признание, правильно ли ее поймут…Она решила рассказать правду, чтобы девочек, молоденьких актрис предостеречь. Ведь раньше об этом не говорили, мы были плохо информированы”, — рассказала Бронзова.
Так или иначе, очевидно, что Елена Игоревна руководстовалась правильными мотивами. Актриса хотела предостеречь более молодых коллег и рассказать людям, далеким от мира кино, что происходит за опущенным занавесом. А вот почему ее откровения были восприняты так негативно остается только догадываться.