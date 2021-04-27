“Свинья грязь везде найдет”: звезды об откровениях Елены Прокловой

Широкое обсуждение скандала началось сразу же после выхода шоу “Секрет на миллион” на НТВ, в эфире которого Елена Проклова рассказала о тяжелом детстве. Актриса призналась, что ее дважды пытались совратить. Сначала в 12 лет до будущей звезды домогался режиссер, а после в 15 в нее влюбился очень популярный артист. Имя этого самого артиста звезда называть не стала, но подчеркнула, что их отношения продолжались около двух лет.

“Когда было 15 лет, ко мне воспылал чувствами известный актер. Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок увез в лес и попросил читать басню. Потом он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног. Это очень трудно, когда тебе мало лет, ты ничего не знаешь. А тебе говорят, что так делают взрослые, и это нормально. Я как вспоминаю эту девочку, которую заставляли раздеваться, склоняли к оральному сексу… Это все страшно”, — поделилась звезда.

Поклонники предположили, что речь в передаче шла об Олеге Табакове. Дело в том, что ранее Проклова рассказывала о романе с популярным актером, который у нее случился именно в 15-летнем возрасте. Разумеется, такие откровения вызвали бурю в обществе. Вот только неожиданно выяснилось, что и обычные люди, и звезды выступают на стороне обидчика, а не на стороне жертвы.

Так, Стас Садальский высмеял давнюю подругу Проклову, усомнившись в правдивости ее слов. “На Красной площади сидит бабка и орет: “Насилуют, помогите, насилуют”. Подходит полиция и спрашивает: “Бабка, что орешь? Кто тебя насилует?” А бабка отвечает: “Так 40 лет назад изнасиловали. Так приятно вспомнить”, — съязвил артист.

Яна Поплавская тоже уверена, что подобные откровения неуместны. Звезда посоветовала Прокловой обратиться к духовнику, а не на телешоу.