Популярный российский блогер сбежал из наркоклиники

По словам Марии Погребняк, продюсера TikTok-хауса, куда входит артист, популярный российский блогер несколько дней пробыл в клинике, но затем признался, что сбежал из нее.

“К сожалению, я не смог вылечиться. Я решил покинуть больницу. Простите все, кто в меня верил и кого я подвел. Мне сложно бороться с зависимостью”, — написал он.

Милохин попросил не переводить ему деньги даже в долг. “Я их вам не отдам. Хоть так сможете помочь мне побороть свою зависимость”, — подчеркнул блогер.

Ранее Погребняк сообщала, что блогер регулярно конфликтовал с другими участниками TikTok-объединения, а также не выступил на одном из концертов коллектива. Узнав о причинах его поведения, продюсер переговорила с Милохиным и убедила его поехать на реабилитацию в медицинский центр.

Илья и его брат Даня воспитывались в детском доме и переехали в Москву, решив стать блогерами. Недавно в студии телешоу “Пусть говорят” они встретились с родственниками, которых не видели долгие годы. В октябре 2020 года Даня Милохин вошел в список десяти самых богатых русскоязычных тиктокеров с заработком примерно в 32 тысячи евро.