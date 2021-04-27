27.04.2021, 14:50
Умер заразившийся коронавирусом Абдулла из "Белого солнца пустыни"(2)
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Грузинский актер Кахи Кавсадзе, сыгравший в фильме “Белое солнце пустыни”, умер в Тбилиси на 86 году жизни после продолжительной болезни. Об этом во вторник ТАСС сообщил Леван Ратиани — директор Первой университетской клиники Тбилиси, в которой актер проходил лечение.
В первый раз в конце ноября 2020 года он был госпитализирован с коронавирусом, однако вскоре выздоровел.
В феврале грузинский артист вновь попал в больницу в состоянии, которое было признано крайне тяжелым. Во второй раз знаменитый Абдулла уже не смог победить коварную болезнь. Предварительно считается, что смерть наступила из-за осложнений от COVID-19. Трагическую новость сообщил ТАСС со ссылкой на директора медучреждения Левана Ратиани.
Кавсадзе родился в июне 1935 года. С 1959 года он был актером театра Руставели. В 1981 году ему присвоили звание народного артиста Грузинской ССР. За свою карьеру Кавсадзе снялся в таких фильмах, как “Покаяние”, “Мелодии верийского квартала”, “Древо желаний” и других.