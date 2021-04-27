Умер заразившийся коронавирусом Абдулла из "Белого солнца пустыни"

В первый раз в конце ноября 2020 года он был госпитализирован с коронавирусом, однако вскоре выздоровел.

В феврале грузинский артист вновь попал в больницу в состоянии, которое было признано крайне тяжелым. Во второй раз знаменитый Абдулла уже не смог победить коварную болезнь. Предварительно считается, что смерть наступила из-за осложнений от COVID-19. Трагическую новость сообщил ТАСС со ссылкой на директора медучреждения Левана Ратиани.

Кавсадзе родился в июне 1935 года. С 1959 года он был актером театра Руставели. В 1981 году ему присвоили звание народного артиста Грузинской ССР. За свою карьеру Кавсадзе снялся в таких фильмах, как “Покаяние”, “Мелодии верийского квартала”, “Древо желаний” и других.