Гей-драму эстонского режиссера восприняли как издевательство над Никитой Михалковым

Жанр “Жар-птицы” можно определить как военная гей-мелодрама. В главной роли — друг открытого гея Стивена Фрая, молодой английский актер Том Прайор (“Кингсман: Секретная служба”). Рядовой Сергей в его исполнении влюбляется в лейтенанта Романа (его сыграл украинец Олег Загородний). Дело происходит на авиабазе ВВС СССР во времена холодной войны.

Формально в их отношениях поначалу присутствует и третий лишний — красивая девушка Луиза (звезда сериалов “Кухня”, “Гранд” и “Отель Элеон” Диана Пожарская), но разве она может помешать урагану чувств бойцов советской армии?

Вместе влюбленные герои смотрят кино, купаются, целуются, занимаются любовью и, конечно, шифруются от КГБ, который “кое-что знает” про них. Как без этого? Да, у солдата — тяжелая служба, но особистов никто не отменял.

Кстати, как сейчас происходит в каждом втором фильме, “Жар-птица”, само собой, “основана на реальных событиях”. Соавтор сценария и исполнитель главной роли Том Прайор признался, что слышал такую историю про бойцов ВВС СССР от одного “финансиста из кино”.

Разумеется, такой “продукт” отлично продается. Путь Андрея Звягинцева показал, что чем уродливее и чудовищнее выглядит Россия или СССР, тем больше призов получит фильм на любом фестивале. Примитивное мышление распределителей статуэток сформировало эту закономерность довольно давно. И с “Жар-птицей” тоже самое — авторы поместили героев не в американские или британские казармы, а на советскую авиабазу, ведь это очень интересно, необычно и достоверно. Картину уже утвердили для показа на лондонском ЛГБТ-кинофестивале BFI Flare: London LGBTIQ + Film Festival, где квиры всех стран с радостью объединятся и узнают, что за секс на самом деле был в СССР, — обличает картину “КП”, как в лучшие годы.

Только что этот фильм делает в программе “Русский стиль” ММКФ, руководит которым Никита Михалков? Кто так жестко пошутил над мастером в преддверии Пасхи? — задается актуальными вопросами российская газета.

“Как бы ни оправдывали авторы этого фильма, что это ново, что это подавление чувств и так далее, понятна сама тенденция, — считает народный артист России Николай Бурляев. — Я удивлен, и конечно, я уверен в том, что не ставили в известность президента фестиваля, уважаемого Никиту Сергеевича Михалкова, о том, что подобное происходит с отборочной кампанией. Потому что он не в силах вникать, он просто доверяет людям”.