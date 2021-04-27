Ани Лорак намекнула, что путь к успеху у подопечных Константина Меладзе лежит через постель

В 2007 году, будучи совсем молодой артисткой, Ани получила предложение от отца-основателя “ВИА Гры” Константина Меладзе. Начиналось все более, чем удачно: песня “Верни мою любовь”, написанная им для исполнения Ани Лорак, стала хитом. Однако, затем 44-летний продюсер потребовал от 29-летней Ани заплатить по счетам…

“Думаю, Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но ещё с интерната я была девочкой со своими понятиями и достоинством. Поэтому тот путь развития, который предлагал Костя, мне не подошёл, — призналась звезда Корчевникову, не вдаваясь в подробности. — После этого в какой-то момент он мне сказал: “Ты знаешь, тебе никто не нужен. Ты самостоятельная личность, ты должна развиваться сама”. И больше просто не брал трубку телефона, а всем своим знакомым запретил со мной общаться, потому что я не приняла его условия”.

“О каких условиях вы говорите? Это лежит в личной плоскости?“ — подбирая слова, осторожно спросил ведущий.

“Да, это личная плоскость. Мы ведь взрослые люди и все понимаем, — ответила певица, недвусмысленно намекая на интимные отношения. — В такой момент ты спрашиваешь себя: “На что ты готов пойти в жизни ради популярности и славы?”. Остальные его артисты были на это готовы, а я нет”.

Эти откровения произвели эффект разорвавшейся бомбы, ведь грязных домогательств от интеллигентного и талантливого Константина Меладзе никто не ожидал. “Теперь понятно, как проводились кастинги в “ВИА Гру”, — пишут возмущённые пользователи соцсетей. — “Похоже, Костя Меладзе таким образом собеседовал всех солисток, кроме, конечно, Альбины Джанабаевой, которая крутила роман с его братом”.