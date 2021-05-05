Masha Ye о новом альбоме: “Мы правда “нажали” какие-то важные кнопки в чьих-то солнечных сплетениях?”
— Когда вы начали делать альбом?
— Конкретно над записью начали работу минувшей осенью на студии Петра Латышева. Композиции уже были готовы, летом 2020-го практически все новые песни (кроме “Сада” и “Серёги”) мы сыграли на нескольких концертах.
— Как пришла идея альбома?
— Это, скорее, был план. Материала много, хочется всё показать и рассказать, и понятно, что в один EP (мини-альбом) “Лето, которое”, вышедший в июне 2019-го, все композиции было не уместить. Поэтому уже тогда было понятно, что если нас с ребятами (ребята — это Руслан PX, Дан Ротарь и Арсений Григорьев) зацепит это приключение, то одним EP мы не отделаемся. В общем-то, и на том и на другом альбоме - песни, написанные в период с 2015 по 2020 год, поэтому во всей этой истории “Лето, которое” — это завязка, а “Л” — это основная часть.
— Расскажи самую запоминающиюся летнюю историю за последнее время.
— Сложно выделить что-то одно. Я любитель счастья в мелочах, поэтому если скажу себе, что сегодня день приключений, то так оно и будет. Эти приключения очень простые, но почему-то именно они меня и формируют, собирают меня по кусочкам. Например, в июле мы перед грозой поехали купаться на маленькое озеро за городом, думали “только бы успеть”, и тёплый ливень с молниями и громом застали нас в самый разгар купания на середине озера. Надевать на берегу промокшее платье, бежать, хохоча, босиком по грязи и запоминать эти ощущения. Потом уже, в гостях у любимых друзей остаться на ужин, потому что “ну куда ты сейчас на улицу, вещи еще мокрые”, и мир такой уютный в этот вечер, и картошка с лисичками, и мы опять хохочем, и приходят еще люди, с которыми мы не виделись сто тысяч лет, и так весело, и мы всем рассказываем про наш теплый дождь. Хотя, казалось бы, ну, дождь, и что?
— Не сравнивали ли твой стиль с Дианой Арбениной или Земфирой? Как вообще относишься, когда тебя с кем-то сравнивают?
— С Арбениной и Земфирой не сравнивали, а вот с Агузаровой — постоянно. Я понимаю, что это человеческая потребность — сравнивать, находить аналогии. Человеку так легче структурировать внешний мир для себя, поэтому отношусь к таким вещам спокойно, сама иногда нет-нет да и сравню кого-нибудь с кем-нибудь. Моя юность пришлась как-раз на первый альбом Земфиры, ее первые появления на MTV, мне тогда было лет 11-12, и сразу как-то понравилась ее лирика, энергия и посыл, хотя сейчас кажется, что я там могла понимать... До этого я уже слушала "Мумий Тролля", "Агату Кристи", "Сплин", "Браво" — мне кажется, всё, что нас окружает по жизни, впитывается и потом так или иначе выходит в свет в новом, сублимированном виде. Часто по музыкантам можно именно таким образом понять, какую музыку они слушали, на чём росли и кто повлиял на их творчество. Это не хорошо и не плохо, просто так работает экосистема музыки, да и всех остальных творческих явлений, думаю, тоже. Поэтому мне кажется, все вышеперечисленные исполнители ведут тайную жизнь в моём подсознании и периодически проявляются, хочу я того или нет.
— Как ты относишься к тому, что многие люди прежде всего оценивают бит, мелодию и могут даже не разбирать слова, но если мелодия нравится, то и сама песня тоже?
— Здесь слушатель вправе выбирать. Иногда бессознательно, кстати. Вот “качает” тебя трек, ничего не можешь с собой поделать. Но ведь и многие оценивают лирику. Я сама очень люблю слушать как тексты, так и мелодии, чувствовать ритм, ведь каждый элемент в музыке несёт какое-то своё сообщение. Мне самой нравится узнавать причины или события, в которых или из-за которых композиция вообще родилась. Интересно анализировать, проводить параллели с жизнью самих исполнителей и авторов. А бывает, отключаюсь и совсем не думаю, и в этот момент либо чувствую музыку, либо нет. Иной раз думаю: “Ну почему же меня так цепляет, ничего особенного ведь”, а оказывается, оно как тот тёплый ливень — не надо думать, надо просто чувствовать здесь и сейчас.
Ещё играет важную роль потребность слушателя: чего он или она хочет от музыки. Хочет, например, чего-то чувственного, снятого только с поверхности мысли, пряча суть — идёт на такую группу, хочет поностальгировать по 90-м — идёт на тот коллектив, что в нём разбудит это чувство. А представьте, что хочет, например, мальчик или девочка подёргаться с закатанными глазами под "тыц-тыц", а попадает на хоровой фестиваль и думает “дааа, это, конечно, не Пиратская станция”, а на самом деле он или она просто не туда пришли, им в другую дверь, по коридору направо. Это как идти на приём в окулисту, а попасть к гастроэнтерологу. Глупо в такой ситуации называть гастроэнтеролога плохим врачом просто потому, что ты ошибся дверью. И бывает наоборот — не знает человек, чего хочет, а тут нападает на него лёгкое, влюбленное состояние, а из-за двери слышится инструментальная музыка с мечтательными стихами, зашёл этот кто-нибудь на концерт Masha Ye и остался, а здесь все такие же, как этот человек. И потребность утолена, и единомышленники найдены. Кайф же!
— Есть ли у тебя поклонники? Кто они?
— Если говорить о поклонниках творчества группы Masha Ye как о единомышленниках, то есть. Очень здорово, что есть: я боялась, честно говоря, в самом начале, что нас не поймут. Что особенно приятно, нет какой-то определенной возрастной или социальной группы. К нам на концерты приходят и взрослые, и подростки, и люди в солидном возрасте, на летних фестивалях это еще и люди, говорящие на разных языках, что очень приятно, конечно. Сейчас, когда вышел новый альбом, я была в шоке от того, сколько людей поделились на своих страничках в соцсетях этой новостью. До сих пор думаю, это от того, что ничего другого не происходит. Или мы правда “нажали” какие-то важные кнопки в чьих-то солнечных сплетениях?
— Назови 10 вещей, которые ты любишь в жизни больше всего?
— Свою семью, нашу деревню, берег Волги на Валдайской возвышенности, сосновый бор, получать то, что хочу, верить в чудеса (они тогда тоже как-то резко начинают в тебя верить), лето, состояние влюбленности (и все возможные выбросы дофаминов), обожаю своих друзей, и, конечно, приключения, большие и маленькие.
— Что тебе нравится в жизни в Эстонии, а что нет?
— У меня не очень получается рассматривать жизнь в Эстонии по деталям. Мне в целом здесь очень хорошо: это мой дом, здесь все мои самые любимые люди, здесь дела, которые я люблю и возможности эти дела делать. Таллинн такой красавчик, постоянно любуюсь. А сложности, которые время от времени возникают, учат меня смотреть на вопрос с новых ракурсов, но никак не вселяют идею уехать туда, где, может быть, лучше, даже если оно и так. Но если все мои любимые люди разом переедут в другую страну, то мне точно станет здесь не очень.
— Тяжело ли в Эстонии стать популярным музыкантом?
— Если иметь такую цель, то думаю, легко, но лучше спросить у популярных музыкантов. Кстати, удивительное дело: люди, которые хотят делать место, где живут, еще лучше, как правило, здесь всегда будут на виду и в той или иной мере популярны, будь то учитель, фотограф, политик, музыкант, ювелир, инженер или флорист. Вот думаю сейчас про нас: наша группа всё же не очень популярная, мы, скорее, часть комьюнити, которое пропагандирует культуру в любых её проявлениях. Мне нравится, что благодаря нашей музыке это сообщество расширяется, люди узнают друг друга с новых сторон, придумывают новые проекты вместе, просто вдохновляются, общаются, узнают много нового. По сути это сообщество единомышленников, которые смотрят в одном направлении и постоянно что-то вместе создают.
— Кто твои самые любимые музыканты?
— Сейчас мне нравится слушать OQJAV. Почему-то поздно узнала о них, и теперь, что называется, слушаю взахлёб уже несколько месяцев. Это и потрясающие стихи, и скованная музыка, которая будто бы рвется наружу, но на всякий случай сдерживается. А вообще мой плейлист — это стилистически не связанная каша-малаша. Это и этническая музыка разных культур, и советский фанк, и цыганский панк, и есть даже “Песня диких гитар”, где Боярский в роли черного кота с Бабой Ягой и Лешим дают в лесу рок-концерт (сказка “Новогодние приключения Маши и Вити”). Из современной русскоязычной музыки очень нравятся "Краснознаменная Дивизия Имени Моей Бабушки" и Манижа — мне кажется, они очень светлые и искренние. Обожаю свет и искренность.
— Кого ты ценишь в своей жизни больше всего?
— В первую очередь мою семью — это люди, которые очень много вложили сил, любви и веры в то, чтобы их Маша стала счастливым человеком. И конечно, это мои друзья и единомышленники — люди, с которыми мы вместе создаем, вместе учимся новому каждый день, злимся, хохочем, спорим и целуем этот мир во все его щёчки, даже если он не в настроении.
— Какие творческие планы на будущее? Собираешься ли как-то раскручивать альбом?
— Конечно, хочется, чтобы люди слушали и понимали нашу музыку. Но я осознаю, что она не должна всем нравиться и подходить, поэтому между выражениями “раскручивать” и “предлагать присоединиться к нашему летнему сабантуйчику” выберу второе. Планы строить теперь сложно. Хочется побольше живых концертов, поэтому вся надежда на будущее лето с новыми приключениями, чтобы потом слушатели смогли узнать о том, как мы его провели, из новых песен.