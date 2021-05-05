Masha Ye о новом альбоме: “Мы правда “нажали” какие-то важные кнопки в чьих-то солнечных сплетениях?”

— Когда вы начали делать альбом?

— Конкретно над записью начали работу минувшей осенью на студии Петра Латышева. Композиции уже были готовы, летом 2020-го практически все новые песни (кроме “Сада” и “Серёги”) мы сыграли на нескольких концертах.

— Как пришла идея альбома?

— Это, скорее, был план. Материала много, хочется всё показать и рассказать, и понятно, что в один EP (мини-альбом) “Лето, которое”, вышедший в июне 2019-го, все композиции было не уместить. Поэтому уже тогда было понятно, что если нас с ребятами (ребята — это Руслан PX, Дан Ротарь и Арсений Григорьев) зацепит это приключение, то одним EP мы не отделаемся. В общем-то, и на том и на другом альбоме - песни, написанные в период с 2015 по 2020 год, поэтому во всей этой истории “Лето, которое” — это завязка, а “Л” — это основная часть.

— Расскажи самую запоминающиюся летнюю историю за последнее время.

— Сложно выделить что-то одно. Я любитель счастья в мелочах, поэтому если скажу себе, что сегодня день приключений, то так оно и будет. Эти приключения очень простые, но почему-то именно они меня и формируют, собирают меня по кусочкам. Например, в июле мы перед грозой поехали купаться на маленькое озеро за городом, думали “только бы успеть”, и тёплый ливень с молниями и громом застали нас в самый разгар купания на середине озера. Надевать на берегу промокшее платье, бежать, хохоча, босиком по грязи и запоминать эти ощущения. Потом уже, в гостях у любимых друзей остаться на ужин, потому что “ну куда ты сейчас на улицу, вещи еще мокрые”, и мир такой уютный в этот вечер, и картошка с лисичками, и мы опять хохочем, и приходят еще люди, с которыми мы не виделись сто тысяч лет, и так весело, и мы всем рассказываем про наш теплый дождь. Хотя, казалось бы, ну, дождь, и что?

— Не сравнивали ли твой стиль с Дианой Арбениной или Земфирой? Как вообще относишься, когда тебя с кем-то сравнивают?