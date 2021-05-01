Личный автомобиль у эстонцев скоро превратится в роскошь, которую смогут позволить себе гораздо меньше людей, чем раньше

Широкая доступность автомобиля как индивидуального транспортного средства дала человечеству больше свободы, чем любая революция. Человек смог путешествовать независимо от кого-либо, на любой (почти) скорости и с комфортом. Это, в свою очередь, принесло за собой много плюсов, без которых мы не можем представить современный мир. Но теперь, похоже, что эпоха демократичной автоматизации подходит к концу. Автомобиль постепенно может стать достоянием элиты.

Для властей же автомобиль долгие годы были хорошей дойной коровой, ведь люди готовы с удовольствием платить за удобства.

Но у автоматизации есть не только плюсы, но и минусы. В случае с автомобилями корень зла — это загрязнение окружающей среды и изменение климата.