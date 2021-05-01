Личный автомобиль у эстонцев скоро превратится в роскошь, которую смогут позволить себе гораздо меньше людей, чем раньше

Электромобили и связанные с ними процессы угрожают превратить личный автомобиль в такую же роскошь, как было 50 или более лет назад. Об этом пишет Eesti Ekspress.
Широкая доступность автомобиля как индивидуального транспортного средства дала человечеству больше свободы, чем любая революция. Человек смог путешествовать независимо от кого-либо, на любой (почти) скорости и с комфортом. Это, в свою очередь, принесло за собой много плюсов, без которых мы не можем представить современный мир. Но теперь, похоже, что эпоха демократичной автоматизации подходит к концу. Автомобиль постепенно может стать достоянием элиты.
Для властей же автомобиль долгие годы были хорошей дойной коровой, ведь люди готовы с удовольствием платить за удобства.
Но у автоматизации есть не только плюсы, но и минусы. В случае с автомобилями корень зла — это загрязнение окружающей среды и изменение климата.