4 популярных совета, следуя которым можно умереть

1. Если в вас воткнули какой-то объект, будь то нож, стрела или единорог, его нужно немедленно извлечь, а рану промыть.



Уверены, естественное желание любого раненого — выдернуть острую штуку. Но, возможно, она пробила артерию и теперь служит затычкой, не позволяющей крови забрызгать окружающих. Если при извлечении рядом не окажется врачей, есть шанс потерять слишком много крови.

2. Оказавшись в пустыне без воды, разрубай кактус и ешь его сочную мякоть.



Кактусы тоже не дураки подставляться первому встречному жаждущему. Вместе с соком растения ты проглотишь алкалоиды, содержащиеся в нем. А это чревато массой побочных эффектов — от безобидных галлюцинаций до поноса и рвоты, которые моментально обез­водят организм

3. Все знают, что эксперт по выживанию Беар Гриллс советовал в безвыходном положении пить мочу. Она-то точно спасет!



Возможно, день или два ты продержишься на этом не самом изысканном напитке. Однако моча формируется в процессе прохождения плазмы крови через почки, и после фильтрации из нее удаляются все полезные для организма компоненты. Зато остаются мочевина, креатинин, мочевая кислота, аммиак и прочие вещества, накопление которых опасно для жизни.

4. Если напал медведь, нужно прикинуть­ся мертвым.



Тимоти Тредуэлл, американский натуралист и исследователь медведей, расхохотался, услышав такое. А немного успокоившись, объяснил, что на выживание при нападении медведя влияет куча факторов. Самых важных — два. С какой целью вас атакует животное? Если оно просто испугано (вы столкнулись лбами в лесу), поднимай руки над головой и кричи, стараясь казаться большим и опасным. Если зверь нападает с агрессией (это характерно для черных медведей барибалов), все хуже. Есть в руках еда — бросай ее и отступай. Припрятан перцовый баллончик — используй его.