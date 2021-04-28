“Щечки наел, пирожок”: Павла Прилучного после развода перестали узнавать поклонники

33-летний Павел Прилучный стал гостем шоу “Вечерний Ургант”. В студии актер появился в стильном костюме и полосатой рубашке, а фото с программы опубликовал в инстаграме.

Фанаты не узнали звезду “Мажора” и принялись обсуждать его изменившуюся внешность. Многие отметили, что Павел выглядит не похожим на себя, и предположили, что изменения произошли из-за развода с Агатой Муцениеце. Некоторые также обеспокоились здоровьем артиста.



“Если бы не написали, кто это, никогда бы не узнала”, “Спросите паспорт. Не очень похож”, “Если это точно Прилучный, то что с ним?”, “Да, мажор уже не тот”, “Что-то его не узнать”, “Ей богу, не он”, “Щечки наел, пирожок”, “Без Агаты — одна тень”, “А где Прилучный?”, “Что с Павлом?”, “Что стало с Пашей? От его красоты и следа не осталось”, “Какой-то другой стал”, “Сам на себя не похож. Кто ты?”, “Все-таки огромное значение для мужчины имеет, какая женщина рядом с ним. Видимо, влияет”, — недоумевали фолловеры.



Напомним, в июне 2020 года Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце. В браке звездная пара была с 2011 года, о расставании актеры сообщили в феврале 2020-го.

Буквально через неделю после развода в сети появились слухи о том, что у Прилучного роман со звездой сериала “Папины дочки” Мирославой Карпович, а затем появилась информация, что актеры проводят вместе отпуск. Позже СМИ сообщили, что Мирослава переехала в дом экс-супруга Муцениеце. В марте 2021-го пара впервые вместе вышла в свет.