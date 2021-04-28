6 лет колонии за смерть в прямом эфире: оглашен приговор стримеру Reeflay

В суде установлено, что в ночь с 1 на 2 декабря 2020 года Решетняк в арендуемом частном доме на территории Раменского городского округа в прямом эфире транслировал распитие спиртных напитков со своей подругой и ее знакомой. В ходе ссоры Решетняк стал избивать потерпевшую руками по голове и телу. В процессе избиения девушка хваталась за провода компьютерной техники и уронила оборудование, прервав прямой эфир. Это не понравилось Решетняку и он, в очередной раз избив подругу, выставил ее из дома в неотапливаемую бойлерную. Оставшись один, блогер поднял упавшую аппаратуру и вновь включил прямой эфир, сообщив зрителям о недостойном поведении девушки. Только по просьбе зрителей показать потерпевшую в прямом эфире, он открыл бойлерную, где обнаружил ее без сознания.