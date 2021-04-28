Ольгу Бузову позвали вести новое шоу на ТНТ

Одна из главных звезд ТНТ скоро станет ведущей собственного шоу. “Рабочее название новой программы — “Селебрити”, — рассказали осведомленные источники. — В гости к Бузовой будут приходить звезды российского шоу-бизнеса, кино и спорта и участвовать во всевозможных игровых активностях, параллельно делясь историями из личной жизни. Бородину в эту программу не пригласили, но она продолжит вести “Перезагрузку”.

Напомним, недавно Ольга отказалась продолжать работу в обновленном “Доме-2”, который с апреля стартовал на телеканале Ю. Говорят, что именно перспектива своего проекта стала решающей в данном вопросе. Кроме того, эксперты прочат скандальному реалити скорую кончину — мол, телестройка изжила себя и перестала вызывать интерес у зрителей.

“Оленька — удивительная, потрясающая и великая умница. Она поняла, что из “Дома-2” сделали настоящую клоаку, и ему осталось жить совсем немного. Думаю, его закроют в течение месяца. Так что не из-за денег она удалилась”, — заявил создатель шоу Валерий Комиссаров.