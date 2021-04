Ким Кардашьян еще не развелась, но уже нашла замену Канье Уэсту

Очевидно, что Кардашьян гораздо богаче своего нового возлюбленного. Недавно Ким официально стала миллиардершей, попав в список самых состоятельных людей планеты The World’s Billionaires по версии Forbes. По данным экспертов, сейчас у Ким Ким Кардашьян на счетах лежит один миллиард долларов. Кроме съемок в реалити-шоу “Keeping Up With The Kardashians” и рекламы в соцсетях, которые приносят ей около 10 миллионов долларов в год, Кардашьян получает доход от собственной косметической марки KKW Beauty и бренда корректирующего нижнего белья Skims.