Ким Кардашьян еще не развелась, но уже нашла замену Канье Уэсту

Как сообщает New York Post, Кардашьян встречается с репортером CNN Ваном Джонсом.

Ван Джонс — мужчина, солидный во всех отношениях: ему 52 года, он уже два года как разведен, вместе с бывшей супругой (они прожили в браке 14 лет) воспитывает двоих детей. Специализируется на серьезных темах вроде реформы уголовного права. Говорят, с Ким его свела общая работа. В 2018 году Кардашьян и Джонс работали вместе, чтобы добиться помилования Элис Джонсон — женщины, приговоренной к пожизненному тюремному заключению за наркоторговлю. Джонс довольно известный в США политический обозреватель и адвокат. Он успел поработать в администрации президентов Барака Обамы и Дональда Трампа, а еще написать несколько книг, учредить пару некоммерческих организаций и получить за свой журналистский труд премию “Эмми”.

Сложно сказать, насколько долго продлятся эти отношения. Говорят, они начались как рабочие, но очень потеплели за последние месяцы, когда стало известно о разводе Кардашьян. Впрочем, ни окружение Вана, ни близкие Ким слухи об их романе не подтвердили. Более того, представители Кардашьян уверяют, что пока она не готова к новым отношениям и в ближайшее время намерена сосредоточиться на воспитании детей. Их у модели четверо: 7-летняя Норт, 5-летний Сейнт, двухлетняя Чикаго и годовалый Псалм. Ким просит суд предоставить им с мужем совместную опеку над детьми.

Очевидно, что Кардашьян гораздо богаче своего нового возлюбленного. Недавно Ким официально стала миллиардершей, попав в список самых состоятельных людей планеты The World’s Billionaires по версии Forbes. По данным экспертов, сейчас у Ким Ким Кардашьян на счетах лежит один миллиард долларов. Кроме съемок в реалити-шоу “Keeping Up With The Kardashians” и рекламы в соцсетях, которые приносят ей около 10 миллионов долларов в год, Кардашьян получает доход от собственной косметической марки KKW Beauty и бренда корректирующего нижнего белья Skims.