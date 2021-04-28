Противница коронавирусных ограничений виолончелистка Сильвия Ильвес показала себя без нижнего белья

В посте она рекламирует спрей-загар и пишет, что молодость — самое прекрасное и подходящее время, чтобы пробовать интересные вещи.



Как видно на фото и видео, Сильвия Ильвес позирует без бюстгальтера и восхищается своим телом.

Спустя какое-то время виолончелистка все же решила исправить это недоразумение и, собираясь на прогулку с сыном, успела выложить фото уже в бюстгальтере.

“То чувство, когда еще не поел с утра”, — подписала фотографию Сильвия.

Как вам фигура Сильвии Ильвес?