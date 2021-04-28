28.04.2021, 16:29
Противница коронавирусных ограничений виолончелистка Сильвия Ильвес показала себя без нижнего белья(28)
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Эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес — известная яростная противница коронавирусных ограничений. После ее участия в митинге и резких высказываний, критикующих решения эстонского правительства, с Сильвией отказался продлевать контракт Эстонский национальный симфонический оркестр (подробнее ЗДЕСЬ). Видимо, большое количество свободного времени сказывается на артистке и она решила продемонстрировать всем свое накачанное тело.
В посте она рекламирует спрей-загар и пишет, что молодость — самое прекрасное и подходящее время, чтобы пробовать интересные вещи.
Как видно на фото и видео, Сильвия Ильвес позирует без бюстгальтера и восхищается своим телом.
Спустя какое-то время виолончелистка все же решила исправить это недоразумение и, собираясь на прогулку с сыном, успела выложить фото уже в бюстгальтере.
“То чувство, когда еще не поел с утра”, — подписала фотографию Сильвия.
Как вам фигура Сильвии Ильвес?