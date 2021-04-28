Вася Обломов отказался считать Эстонию и другие "недружественные" к России страны недружественными

Пока известно, что Указом президента России “ограничивается заключение трудовых договоров между “физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации”, и диппредставительствами стран, которые совершают недружественные действия в отношении России или россиян. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что меры воздействия на недружественные действия иностранных государств касаются диппредставительств, а не бизнеса. Но что произойдет в будущем, можно только предполагать.

Сам список “недружественных” стран пока не обнародован, и можно точно предсказать появление в нем США и Чехии. Однако авторы сайта Politicus полагают, что вычислить остальных “недругов” несложно: это те государства, руководителей которых президент России не поздравляет с Новым годом. Таким образом, есть вероятность, что “недружественными” будут объявлены также Эстония , Латвия, Литва, Грузия, Украина, Польша и Великобритания.

Ну а российский музыкант Вася Обломов (в миру Гончаров), известный своим оппозиционным творчеством, уже заявил, что заранее не согласен с правительством. “Не считаю недружественными ни одну из тех стран, которые вносит в свой какой-то список нынешнее правительство России. Более того. Я не считаю, что правительство России является дружественным по отношению к населению России”, — коротко и явно написал он у себя в Facebook. На этот момент комментариев к посту не очень много, но почти все их авторы (в том числе из Эстонии и Украины) поддержали музыканта.