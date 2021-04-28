ВИДЕО | Грубые подростки в трамвае нахамили известной эстонской блогерше. Она надеется, что информация дойдет до их родителей(4)
Публикация была сделана в середине апреля, но сегодня блогерша добавила информацию, что выяснила имена подростков, которые ее оскорбили.
“Произошла история:
Сегодня в трамвае в районе 6-7 вечера. 4-5 подростков зашли на остановке “Hobujaama” и начали кричать на весь трамвай. Я сидела с маленькой собакой. Они начали ее провоцировать, лаяли несколько раз, громко. Обозвали собаку крысой, носились по трамваю.
Удалось установить личность парня, лицо которого отчетливо видно на видео: Георг Раков 65 школа
Близнецы — Никита и Илья Кацыло 65 школа ( кто из них кто на видео, не знаю)
Съемку начала вести уже когда они перестали лаять и оскорблять собаку. Это видимо их подуспокоило и они решили выйти. Браво 👏
Понимаю, что это ничего не даст. Но есть вероятность, что до их родителей дойдет информация, т.к думаю это не в первый раз.
Всем хорошего дня.
(Первый ролик это все что успела снять, на нем меня обозвали “овцой”, второй о ситуации)”, — написала блогерша в “Книгу жалоб (Эстония)”.
Пользователи группы не остались в стороне и прокомментировали ситуацию.
“Да уж….сказать дебилы ,это ни чего не сказать…автор , собакин у вас прелесть няшка такая🤗прям затутушкать хочется”;
“У вас замечательная собака! Просто очаровашка! Не обращайте внимание на крысенышей”;
“Как жаль, что сейчас такой своре даже замечание не сделать, ибо будешь послана далеко и надолго, и это в лучшем случае. Неадекват на лицо и ведь всё идёт из семьи, значит этим “детям” никто из взрослых не привил нормы поведения.
А собака у автора классная”;
“Такие только стаей и могут тявкать. С открытым лицом или перед тем, кто посильнее будут краснеть и заикаться..”;
“Сама по уровню развития не далеко ушла от данных персонажей, если судить по видео с ютуба”;
“эти придурков я видел.в автобусе к женщине приставали.били по сиденьям.было их трое”;
“Малолетние моральные уроды”.
(пунктуация и орфография авторов сохранены)
А как вы поступите, если столкнетесь с грубым поведением в общественном месте?
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