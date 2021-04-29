Снимая рискованный трюк, погиб подмосковный блогер

Гора рулонов обрушилась до того, как на нее наехало авто, и водитель за рулем не успел затормозить. Трюкач подпрыгнул, но ударился головой об асфальт и скончался от полученных травм еще до приезда скорой. Друзья, снимавшие видео, удалили его из соцсети, однако оно осталось в смартфоне и позволило правоохранителям восстановить цепь событий. В отношении 24-летнего блогера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).