29.04.2021, 10:16
Снимая рискованный трюк, погиб подмосковный блогер(6)
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Двоюродные братья в возрасте 24 и 21 лет решили порадовать своих подписчиков опасным трюком: один из них должен был стоять на полутораметровой пирамиде из рулонов туалетной бумаги, а второй в этот момент планировал проехать и сбить эту гору пипифакса. Сцена была заранее отрепетирована, и во время разрушения пирамиды брат подпрыгивал и оказывался позади машины, — описывают трюк “Фишки”.
Однако при записи на камеру чистового варианта всё пошло не по плану…
Гора рулонов обрушилась до того, как на нее наехало авто, и водитель за рулем не успел затормозить. Трюкач подпрыгнул, но ударился головой об асфальт и скончался от полученных травм еще до приезда скорой. Друзья, снимавшие видео, удалили его из соцсети, однако оно осталось в смартфоне и позволило правоохранителям восстановить цепь событий. В отношении 24-летнего блогера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Ну а пользователи соцсетей, как известно, отличаются добротой и сочувствием: