После инсульта состояние Дмитрия Диброва ухудшилось

Несмотря на то, что спасли Диброва максимально быстро, и буквально через два дня он уже радовал поклонников улыбкой до ушей, сейчас Дибров признается, что все же его состояние ухудшилось после инсульта — стала подводить память. “Я периодически забываю нужное слово. Но через три секунды вспоминаю”, — рассказал Дибров “Собеседнику”.

Теперь популярный ведущий ведет исключительно правильный образ жизни и советует так поступать другим: не пить алкоголь, не курить, по возможности заниматься спортом. Впрочем, сам шоумен последним советом воспользоваться не может. Об этом сообщила его молодая супруга Полина.

Недавно вся семья отдыхала на Мальдивах, и Полина регулярно публиковала фотографии оттуда у себя в Инстаграм. Наблюдательные поклонники обратили внимание, что Дмитрий Дибров прибавил в весе. Тогда фанаты начали советовать Полине отправить мужа “на спорт”. В ответ Диброва объяснила, что телеведущему в связи с проблемами со здоровьем спортом заниматься нельзя.