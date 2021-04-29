Шоубиз
29.04.2021, 11:45

Умер самый известный испанский хохотун — человек-мем Хуан Хойя Борха

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screenshot - youtube
Испанский актер Хуан Хойя Борха, получивший в Сети прозвище Хохотун или “хохочущий испанец”, умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает Газета со ссылкой на ABC de Sevilla.

Отмечается, что у артиста были проблемы с сосудами, в сентябре прошлого года он перенес ампутацию ноги и с тех пор находился в больнице Вирхен дель Росио в Севилье. По данным издания, причиной смерти могли послужить осложнения операции.

Широкую известность в социальных сетях Борха получил после распространения ролика из эфира испанского телешоу. В эфире телеканала актер рассказывает историю из своей жизни, но не может сдержать смех, заражая хохотом телеведущего и зрителей.

Видео стало вирусным, а скриншот ролика превратился в мем, с помощью которого пользователи Сети выражают свою реакцию на очень смешные ситуации. Кроме того, юмористы наплодили сотни роликов с субтитрами, где Хуан то рассказывал о работе на АвтоВАЗе, то о путешествии в плацкартном вагоне, то смотрит выступления Путина (или интервью с Песковым), то сам якобы выступает в роли знаменитостей — например, Станислава Черчесова и Александра Лукашенко.

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